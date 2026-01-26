España arrancará en Castalia el camino al Mundial Femenino de 2027

Archivo - Imagen general de una de las gradas del Estadio Skyfi Castalia de Castellón de la Plana durante el España-Finlandia Sub-21 - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 26 Ene.

La selección española femenina de fútbol comenzará en el Estadio Skyfi Castalia de Castellón de la Plana su camino hacia el Mundial de Brasil del año 2027 con la visita el martes 3 de marzo de Islandia, según confirmó este lunes la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

El presidente federativo, Rafael Louzán, ya había admitido durante su presencia para la final de la Supercopa de España Iberdrola el pasado fin de semana que albergó la capital castellonense, que esta iba a acoger a la actual campeona del mundo, aunque no desveló contra qué rival.

Este será finalmente Islandia, el primero en la defensa de la histórica estrella conquistada en Sídney (Australia) el 20 de agosto de 2023 y que redirá visita al estadio del CD Castellón, con capacidad para 14.500 espectadores, el 3 de marzo a las 19.00 horas gracias a la colaboración de la RFEF, la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Castellón de la Plana y la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana.

Además de su estreno en la fase de clasificación para la próxima Copa del Mundo, el choque ante las islandesas será el primero de la selección española tras proclamarse el pasado 2 de diciembre campeona de la Liga de Naciones. El pasado mes de octubre, el estadio castellonense ya albergó el España-Finlandia de clasificación para el próximo Europeo Sub-21.

"Castellón se consolida así como referente del fútbol femenino nacional, reafirmando su compromiso con el crecimiento del deporte. Hace apenas unos días, el estadio de Castalia lucía sus mejores galas para acoger con gran éxito la Supercopa Iberdrola, demostrando su capacidad organizativa y el respaldo de la afición a los grandes eventos del fútbol femenino", remarcó la RFEF.

El organismo apuntó que este partido será igualmente "una oportunidad única para que la afición castellonense anime de cerca a la selección, en un momento ilusionante y decisivo del calendario internacional". "Con este primer compromiso, España inicia un nuevo reto con el objetivo de volver a estar entre las mejores selecciones del mundo y lograr el billete para la cita mundialista de Brasil", recordó.