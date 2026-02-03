España busca regresar ocho años después a una final del Europeo de Fútbol Sala

Archivo - Mario Rivillos y David Novoa celebran el 2-0 en el España-Bielorrusia del Europeo de Fútbol Sala 2026 - PRENSA RFEF - Archivo

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de fútbol sala intentará este miércoles (17.00 horas/Teledeporte) ganarse el derecho a volver a pelear por un gran título, el de la Eurocopa que se está disputando en Eslovenia, Lituania y Letonia, para lo que tendrá que deshacerse de Croacia en las semifinales.

España, heptacampeona continental, está de nuevo a las puertas de una final y de poner fin a una espera de ocho años sin hacerlo y de vivir amargas decepciones tanto a nivel europeo como mundial. La llegada de Jesús Velasco al banquillo de la 'Roja' ha tenido el efecto esperado y el combinado nacional vuelve a dar sensación de ser candidato a grandes cosas.

De momento, en este Campeonato de Europa se está mostrando fiable y con buen nivel, apoyado en una buena rotación de jugadores donde todos están sumando, una muestra más de la importancia del colectivo por encima de las individualidades. Una selección que está yendo de menos a más como demostró con su contundente victoria en cuartos ante la siempre peligrosa Italia (4-0) y con un balance de 20 goles a favor y cuatro en contra.

Por este motivo, España llega a estas semifinales como favorita ante una Croacia que llega avalada por su condición de invicta, pero que no gana a los españoles desde 1994, con seis derrotas y un empate, en el último choque entre ambas en el Europeo de 2014 (3-3), desde entonces.

El combinado balcánico superó la fase de grupos como segundo clasificado tras la pujante Francia, con la que empató (2-2), y después de sumar un nuevo empate ante Georgia (2-2) y de ganar a la coanfitriona Letonia (1-4). En cuartos, dio buena cuenta (3-0) de Armenia para citarse

"Es un equipo muy físico, que está en un buen estado de forma y que mezcla mucha calidad con un físico excepcional. Llegan en un momento muy bueno, haciendo un gran torneo y nos van a venir bien los amistosos que jugamos en Serbia, que aunque no son iguales, tienen un juego parecido. Técnicamente están bien dotados y tienen buena pegada", expresó Jesús Velasco en declaraciones recogidas en la web de la RFEF.

Sobre el poderío croata en sus pívots, el seleccionador cree que tiene "armas para contrarrestarlos" y demandó también "estar concentrados para contrarrestar las virtudes de Croacia". "Estamos muy bien, yendo de menos a más y si podemos hablar de un problema, entre comillas, es la falta de finalización en algunos partidos. Espero que en estos dos partidos que quedan no nos pase", sentenció.

Por su parte, el seleccionador croata, Marinko Mavrovic, dejó claro que "España es la favorita, también para ganar el torneo". "Haremos todo lo posible para ganar el partido y llegar a la final por primera vez. Tenemos que defender muy bien y aprovechar nuestras oportunidades cuando lleguen. Somos conscientes de lo fuerte que es España, pero eso no significa que no tenga sus debilidades, de nosotros depende explorarlas", subrayó en la web de la UEFA.