España lucirá una camiseta conmemorativa de Joma en el primer Mundial femenino de fútbol sala

Imagen de las jugadoras de la selección española de fútbol sala femenino con la nueva equipación. - JOMA

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección española de fútbol sala lucirá una camiseta conmemorativa de la marca deportiva Joma en el primer Mundial femenino, que se disputa del 21 de noviembre al 7 de diciembre de este año en Filipinas, y que presenta tonos celestes con detalles en rosa violáceo.

Con el lanzamiento de esta camiseta, la selección se prepara para afrontar el torneo rindiendo tributo a un hito histórico para el deporte femenino, como será la primera edición del Mundial femenino de fútbol sala.

La nueva equipación combina tonos celestes con detalles en rosa violáceo, lo que crea un contraste elegante y moderno, y presenta un patrón geométrico que aporta sensación de movimiento, reforzando la identidad deportiva del equipo.

La camiseta está elaborada con un tejido técnico hecho de poliéster reciclado, que reduce un 75% las emisiones de dióxido de carbono, en comparación con los tejidos tradicionales y está diseñada con el sistema 'micro-mesh', que favorece la evaporación del sudor, y el 'flatlock', con costuras planas que evita rozaduras. Además, lleva cuello en rib, aberturas en el bajo lateral y puntos elásticos para mejorar la libertad de movimiento.