España quiere afianzar sus buenas sensaciones

La selección femenina busca acariciar los cuartos de final en la Eurocopa de Suiza con un segundo triunfo ante Bélgica

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de fútbol afrontará este lunes (18.00 horas/La 1) su segundo partido en la Eurocopa de Suiza ante Bélgica, otro rival al que conoce bien y frente al que espera rayar al mismo nivel que en el estreno ante Portugal para acariciar o incluso sellar ya los cuartos de final del torneo continental.

La campeona del mundo irrumpió arrolladora en Suiza. Apoyada en una gran primera parte, goleó (5-0) y desarboló a Portugal para sumar sus tres primeros puntos, y ahora tratará de lograr una segunda victoria que la metería ya entre las ocho mejores de esta EURO salvo que en el segundo partido del Grupo B las portuguesas ganen a Italia, último oponente de la 'Roja' el próximo viernes.

España se traslada de la capital Berna a la ciudad de Thun donde partirá como clara favorita en el Stockhorn Arena ante una Bélgica necesitada después de caer en su debut por la mínima ante las 'Azzurre' y de la que conoce bien sus peligros y sus debilidades, y ante la que no debe relajarse pese a que se le ha dado bastante bien en los últimos enfrentamientos.

De momento, la puesta en escena del equipo que dirige Montse Tomé fue la ideal y avivó las esperanzas de poder llegar lejos en Suiza. Futbolísticamente fue muy superior, físicamente mostró buen nivel sobre todo en la presión tras pérdida y en el repliegue, tuvo eficacia en él área rival y apenas concedió en la suya propia por primera vez en muchos encuentros.

Estas sensaciones las querrá afianzar y mejorar ante las 'Llamas Rojas' frente a las que Montse Tomé podría ya disponer de su once más habitual, aunque el equipo demostró tener recursos para paliar las bajas de titulares prácticamente indiscutibles como Aitana Bonmatí, Irene Paredes y Cata Coll, bien suplidas en el debut por Vicky López, María Méndez y Adriana Nanclares, respectivamente.

De ese trío ausente, la única que tiene pocos visos de volver al once es la portera del FC Barcelona, que entrenó aparte, aquejada aún de una amigdalitis y con la que se está tratando de tener calma y no arriesgar. La capitana, ausente en el debut por sanción, debería volver a su sitio más habitual, mientras que la actual Balón de Oro, que jugó una decena de minutos el pasado jueves tras recuperarse de una meningitis vírica, podría recuperar su sitio en el once en detrimento de la joven de 18 años.

Esta ya está en los libros de historia como la goleadora española más joven en una Eurocopa y ha dejado claro en los dos partidos que ha tenido que sustituir a la de Sant Pere de Ribes que está preparada para estar en la 'sala de máquinas' junto a Patri Guijarro y Alexia Putellas si Tomé prefiere seguir siendo cuidadosa con la centrocampista catalana.

Del resto no se vislumbra que la seleccionadora pueda hacer algún cambio y que mantenga a las mismas futbolistas, con Esther González, que firmó un doblete, como '9' y con Claudia Pina, pese a ser sustituida al descanso por Athenea del Castillo, en uno de los costados ofensivos del combinado nacional.

BÉLGICA NO GANA A ESPAÑA DESDE HACE 21 AÑOS

Todo para intentar mantener la buena estadística contra una Bélgica a la que se medirá por quinta vez desde el mes de abril de 2024, todas ellas en partido oficial y con pleno de victorias claras y un demoledor balance de 17 goles a favor y tres en contra. Desde mayo de 2004 la actual campeona del mundo no cae ante la selección belga.

El último duelo fue a finales de mayo y España se impuso por 1-5, pero la número dos del ranking FIFA no debe olvidar que meses antes, en febrero, sufrió lo indecible para ganar en Valencia por 3-2 y tras llegar al minuto 90 1-2 abajo. Este encuentro es el que seguramente las españolas tomarán como referencia para evitar cualquier tipo de relajación.

Las belgas no parece que vayan su cambiar su planteamiento de estos últimos partidos pese a que necesiten los tres puntos para mantener sus opciones. Tratarán de defender y de protegerse y buscar sus opciones al contragolpe con el peligro que siempre conlleva su mejor futbolista, la delantera Tessa Wullaert.

"Ya no podemos sorprenderlas, conocen muy bien a nuestro equipo. Pero las hemos estudiado y hemos encontrado algunas debilidades que intentaremos aprovechar. Así que, en ese sentido, espero un partido diferente", advirtió la seleccionadora de las 'Llamas Rojas', la islandesa Elísabet Gunnarsdóttir, a la web del torneo.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

ESPAÑA: Nanclares; Batlle, Paredes, Aleixandri, Carmona; Bonmatí, Guijarro, Putellas; Caldentey, González y Pina.

BÉLGICA: Lichtfus; Deloose, Tysiak, Kees, Cayman, Janssens; Toloba, Vanhaevermaet, Missipo, Eurlings; y Wullaert.

--ÁRBITRA: Katalin Kulcsár (HUN).

--ESTADIO: Stockhorn Arena de Thun.

--HORA: 18.00/La 1.