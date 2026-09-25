Archivo - España tropieza en Finlandia y aplaza su clasificación para el Europeo Sub-21 - RFEF - Archivo

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección española Sub-21 de fútbol ha caído este viernes ante Finlandia (2-1) en la octava jornada de la fase de clasificación para el Europeo Sub-21 de Albania y Serbia, un partido en el que a los de David Gordo no les bastó el postrero gol de Jacobo Ramón para remontar el 2-0 con el que se adelantaron los escandinavos y que frustra el pase matemático para la cita continental.

En la debut de Xavi Espart y Carlos Espí, el primero como titular y el segundo saliendo desde el banquillo, la 'Rojita' no pudo sumar su novena victoria consecutiva, después de ganar los siete primeros partidos de la fase de clasificación. La efectiva defensa escandinava frustró casi todos sus intentos y primero Otto Ruoppi, en el minuto 9, y después Miska Ylitolva, ya en la segunda parte, le obligaron a marchar a remolque.

A falta de cuatro minutos para el 90, Jacobo Ramón recortó distancias, pero no hubo tiempo para culminar la remontada y sellar la clasificación matemática para el Europeo, que podría ser ya una realidad con una victoria el próximo jueves ante San Marino en la penúltima jornada del grupo.

Sobre la hierba artificial del Tammelan Stadion de Tampere, los de David Gordo se mostraron incómodos desde el comienzo ante un rival que saltó al campo con la intención de hacerse con el balón. La presión alta del combinado escandinavo no tardó en dar sus frutos, cuando ni siquiera se habían cumplido los diez primeros minutos de partido.

En una jugada por banda izquierda, Liam Möller puso un balón atrás para la llegada de Otto Ruoppi, que, completamente solo dentro del área, controló a la perfección y lo mandó a guardar (min.9). Como en el duelo de octubre de 2025 en el Municipal de Castalia (2-1), cuando los goles de Mayenda y Gonzalo García neutralizaron el tanto inicial de los finlandeses, la 'Rojita' se veía obligada a intentar remontar.

Desde ese momento, Finlandia dio un paso atrás, eso sí, sin sufrir apenas. A España le costaba llegar al área rival, aunque antes de la media hora rozó el empate en una doble ocasión en la que un cabezazo de Jon Martín, tras una buena jugada con prolongación de Jacobo Ramón, provocó la estirada de Jaaso Jantunen, que también frenó el remate en el rechace del defensa del Como.

En el minuto 36, el cuadro local estuvo a punto de incrementar su renta en un error en la salida de los de David Gordo, pero Salvi Esquivel apareció para detener el chut de Ruoppi. Gonzalo, máxima referencia en ataque de inicio, respondió con un disparo que se marchó desviado.

El seleccionador español movió el banquillo en la segunda parte, retirando al amonestado Chema Andrés para dar entrada a Rodrigo Mendoza, y el equipo saltó a por el empate, que volvió a acariciar Gonzalo con un remate de cabeza demasiado cruzado, minutos después de que Esquivel tuviese que sacar la manopla para evitar el segundo de los escandinavos.

La tarea se complicó para los españoles cuando Ilari Kangasniemi llegó a línea de fondo y asistió para Miska Ylitolva, que, ante el falló en el despeje de Álex Valle, remató en el segundo palo para hacer el segundo tanto de la tarde (min.66).

Gordo apostó entonces por Pablo García, Jan Virgili y, sobre todo, por el madridista Carlos Espí, para afrontar el final del encuentro con dos rematadores natos, en busca de recortar la diferencia. El extremo del Racing de Santander a punto estuvo de sorprender con un remate de falta que despejó el guardameta local.

La insistencia española precipitó el 2-1 a apenas unos minutos del final, con Álex Valle poniendo un centro desde la izquierda que Jacobo Ramón acabó rematando de cabeza al fondo de las mallas (min.86). Lo siguió intentando la 'Rojita', pero la zaga finlandesa consiguió neutralizar todos los ataques españoles.