El español Fernando Carro renueva como CEO del Bayer Leverkusen

Archivo - Fernando Carro, CEO del Bayer 04 Leverkusen - Christian Charisius/dpa - Archivo

MADRID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Bayer Leverkusen ha renovado los contratos de su CEO, el español Fernando Carro, y de su director deportivo, Simon Rolfes, ha confirmado este sábado el club alemán en un comunicado.

El director general, Carro, seguirá en su cargo hasta el 30 de junio de 2029, mientras que Rolfes permanecerá en su puesto hasta el 30 de junio de 2031. "Fernando Carro y Simon Rolfes han realizado una labor excepcional en el desarrollo del Bayer durante los últimos años. Los mayores éxitos deportivos de la historia de nuestro club son, en igual medida, fruto de su trabajo como del desarrollo sostenible del club en su conjunto", afirmó Werner Wenning, presidente del comité de accionistas del Leverkusen.

El barcelonés Carro lleva al frente de la dirección del club desde 2018, mientras que Rolfes, exjugador del Leverkusen, se incorporó al equipo directivo en 2022. Durante su mandato, el Leverkusen ganó su primer título de la Bundesliga y la Copa de Alemania en 2024.

"Juntos hemos sentado unas bases sólidas sobre las que pretendemos seguir construyendo. Nuestro objetivo es posicionar al Bayer como una organización capaz de competir de forma habitual con los mejores equipos de Europa", apuntó Rolfes.

Carro, por su parte, se mostró satisfecho con el acuerdo. "El Bayer ha evolucionado muy bien en los últimos años. Podemos estar orgullosos de ello. Al mismo tiempo, queremos y vamos a seguir teniendo hambre de éxito", finalizó.