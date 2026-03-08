El Espanyol busca su primer triunfo de 2026 ante el colista Oviedo

Carlos Romero con el RCD Espanyol - Europa Press/Contacto/Jorge Ropero

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El RCD Espanyol busca este lunes en el último partido de la vigésima séptima jornada de LaLiga EA Sports su primera victoria del año, con la que espera seguir enganchado a la pelea por Europa, todo ante un colista Real Oviedo que necesita ganar para albergar todavía opciones reales de salvar la categoría.

Los de Manolo González arrastran ya nueve jornadas seguidas sin vencer, tres puntos de 27 posibles que le han hecho descabalgarse de la quinta plaza y caer al séptimo puesto. Aún así, la sexta posición del RC Celta, que tropezó el viernes ante el Real Madrid, está a solo cuatro unidades.

Eso sí, para ello deberán mejorar sus prestaciones defensivas, ya que han encajado en sus últimos diez compromisos y solo siete equipos acumulan más goles en contra que los pericos (39). Sin embargo, se medirán con un rival al que ya consiguieron ganar en la primera vuelta (0-2).

El conjunto asturiano, por su parte, ha sufrido tres derrotas en los cuatro últimos encuentros, la última de ellas entre semana frente al Rayo Vallecano (3-0). En los 19 compromisos más recientes, solo ha sumado un triunfo, ante el Girona (1-0) el 31 de enero.

Con 17 unidades, la zona de salvación está a nueve, los 26 que marca el Elche CF, por lo que tendrá que emplearse a fondo si quiere mantener la esperanza de la salvación. Los de Guillermo Almada son el equipo menos goleador de la categoría (16) y se han quedado sin anotar en sus dos choques más recientes, las derrotas ante el Atlético de Madrid (0-1) y ante los vallecanos.

Los catalanes no podrán contar con los sancionados Edu Expósito y Charles Pickel ni con el lesionado Javi Puado, mientras que Antoniu Roca es duda. David Costas, Thiago Borbas, Leander Dendoncker y Lucas Ahijado causarán baja en el cuadro carbayón.

--PROGRAMA DEL LUNES EN LALIGA EA SPORTS.

RCD Espanyol - Real Oviedo. Alberola Rojas (C.C.-manchego) 21.00.