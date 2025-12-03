Espanyol, Celta, Valencia y Sevilla quieren ilusionarse con la Copa

El jugador del Sevilla Chidera Ejuke junto al del RCD Espanyol Carlos Romero. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

RCD Espanyol, RC Celta, Valencia y Sevilla se enfrentan este jueves, en la segunda ronda de la Copa del Rey MAPFRE, a domicilio a Atlético Baleares, Sant Andreu, FC Cartagena y CD Extremadura, respectivamente, con el objetivo de avanzar hasta los dieciseisavos de final de la competición e ilusionarse con llegar lejos en el torneo del K.O.

Este jueves entraran el liza los últimos 20 equipos que se jugaran un puesto en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Entre ellos, cinco campeones del torneo, como son Espanyol, Sevilla, Valencia, Deportivo de la Coruña y Real Zaragoza, y dos conjuntos que, aunque nunca han levantado el título, se encuentran disputando competición europea esta temporada, RC Celta y Rayo Vallecano.

Los primeros en hacerlo serán Espanyol, Rayo Vallecano y Deportivo de la Coruña (19.00 horas). El Espanyol, que no alcanza las rondas finales desde la semifinal de 2015, está viviendo el arranque de curso más ilusionante de los últimos tiempos. Sexto en la tabla, quiere trasladar a la Copa la euforia liguera, para lo que necesitará doblegar al Atlético Baleares. Un rival que llegan lanzado después de haber ganado sus tres últimos partidos en liga, donde son terceros, y buscarán meterse en la tercera ronda del torneo por tercera vez en su historia.

Por su parte, el Rayo Vallecano visitará el Adolfo Suárez para medirse al Real Ávila. Los vallecanos, que ya superaron la ronda anterior con solvencia ante el CD Yuncos (1-6), intentarán demostrar la misma superioridad frente al Ávila y poner fin a una racha de cuatro partidos sin conocer la victoria --tres empates y una derrota--. Además, el rival parece propicio, ya que los de Marc García sólo han ganado uno de los últimos cinco partidos, aunque, eso sí, no caen en casa desde marzo.

En el caso del Deportivo de la Coruña, líder de LaLiga Hypermotion, buscarán su séptima victoria consecutiva, entre todas las competiciones, en un duelo ante un histórico del fútbol español como el Sabadell, invicto en la Nova Creu Alta desde el pasado mes de febrero.

Ya a las 21.00 horas será el turno de los otros tres campeones. El Valencia jugará ante el FC Cartagena en el Cartagonova, en una eliminatoria que se ha convertido en un clásico copero en los últimos años. Será la tercera vez que se vean las caras desde 2022, con un resultado, de momento, de pleno de clasificaciones para los che. Eso sí, los de Corberán sólo han ganando este curso un partido lejos de Mestalla, en la anterior eliminatoria copera frente al Maracena (0-5).

El Sevilla hará lo propio en el Francisco de la Hera frente al CD Extremadura, en un duelo que será especial para los hispalenses, ya que ese fue el escenario que disfrutó de los últimos minutos de fútbol de la leyenda sevillista José Antonio Reyes. En lo deportivo, los de Matías Almeyda necesitan una victoria balsámica, después de perder el derbi ante el Real Betis (0-2), ante un equipo que marcha quinto en el Grupo 4 de Segunda RFEF, pero ha perdido sus dos últimos encuentros.

Una eliminatoria, a priori, más igualada apunta a ser la del Real Zaragoza, el único campeón que ejercerá como local. Los aragoneses, que parecen haber renacido en LaLiga Hypermotion con tres triunfos consecutivos, quieren trasladar al torneo del K.O. su buen momento ante un Burgos que ha caído en sus dos últimos partidos.

Por último, el RC Celta tendrá una prueba exigente en el siempre complicado Narcís Sala frente al Sant Andreu. Los vigueses han perdido fuelle en las últimas semanas con tres derrotas en los últimos cuatro partidos, pero buscan en la Copa recuperar la senda del triunfo y las buenas sensaciones. Un estado de forma similar vive el Sant Andreu, que tras cuatro victorias consecutivas sólo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos.

PROGRAMA DE LA SEGUNDA RONDA DE LA COPA DEL REY

Jueves 4.

At. Baleares - Espanyol 19.00 horas.

Leganés - Albacete 19.00 horas.

Real Ávila - Rayo Vallecano 19.00 horas.

Sabadell - Deportivo de la Coruña 19.00 horas.

Ponferradina - Racing de Santander 20.00 horas.

CD Extremadura - Sevilla 21.00 horas.

FC Cartagena - Valencia 21.00 horas.

Sant Andreu - RC Celta 21.00 horas.

Real Zaragoza - Burgos 21.00 horas.

Tenerife - Granada 21.00 horas.