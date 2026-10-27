El Espanyol se despide de la Copa y de Manolo González ante el Sestao

Manolo González con el RCD Espanyol - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El RCD Espanyol ha quedado eliminado en la prórroga ante el Sestao River (4-3), de Segunda Federación, este martes de la Copa del Rey 2026-27, un resultado que ha provocado la destitución de Manolo González como entrenador blanquiazul, en una primera eliminatoria de la competición en la que no fallaron otros 'Primeras' como el Villarreal, el Elche y el Málaga y en la que Rayo Vallecano necesitó la prórroga para derrota al Recreativo de Huelva.

En el campo de Las Llanas, los blanquiazules consiguieron adelantarse a los seis minutos gracias a un tanto de penalti de Marcos Fernández, pero vieron cómo el conjunto vasco, que milita en la cuarta división del fútbol español, le daba la vuelta al marcador antes del descanso con los goles de Adri Carrión y Andoni Ugarte.

En la reanudación, el técnico perico dio entrada al internacional Roberto Fernández para tratar de reaccionar. El delantero tuvo una ocasión clarísima sacada bajo palos por la zaga local, y, ya en el minuto 90, pudo empatar desde los once metros y mandar el duelo a la prórroga después de que el colegiado señalase una polémica pena máxima por derribo de Zearreta a Edu Expósito.

En el tiempo extra, Gabriel Moscardo adelantó a los catalanes, pero Ander Laka neutralizó el tanto apenas un par de minutos después. Cuando el partido moría, en el descuento y a punto de decidirse todo en los penaltis, Jon Rojo apareció para desatar la locura y dejar en la cuneta a todo un Primera. La eliminación deja, además, la destitución de Manolo González.

En el Nuevo Colombino, el Rayo Vallecano sufrió para no despedirse a las primeras de cambio frente al Recreativo de Huelva, al que superó en la prórroga (2-3). El delantero Ale Marín dio el primer golpe por parte del equipo onubense, que vio cómo los madrileños igualaban la contienda desde el punto de penalti tras quedarse en inferioridad después de que Roan Riera viese la roja justo antes del descanso.

El empate no se deshizo en la segunda parte y todo se decidió en una intensa prórroga. Los goles de Alemao y de Jorge de Frutos, en el 97 y el 99, parecían garantizar el pase de los de Beñat San José, pero la expulsión de Florian Lejeune y la pena máxima resultante transformada por Paolo Romero mantenían la incertidumbre, aunque el conjunto de la Franja defendió su ventaja.

Por su parte, el Villarreal no pasó apuros para eliminar al Manacor (0-5). En tierras mallorquinas, los goles de Alassane Diatta, Tani Oluwaseyi, Sergi Cardona, Nizar El Jmili y Nicolas Pépé ofrecieron una victoria cómoda a los de Iñigo Pérez.

Mientras, el Elche tuvo que remontar el gol inicial del Pinatar para pasar de ronda (1-3). Los murcianos dieron la sorpresa en el minuto 18, pero un doblete de Ezequiel Ponce le dio la vuelta al choque. Ali Houary, en el 81, se encargó de atar el triunfo ilicitano.

El Málaga también logró su billete para la segunda eliminatoria después de superar al Alcázar (0-3). Chupe inauguró la cuenta en el 71 y anotó el segundo en el 80, solo un minuto después de que el cuadro local se quedase con uno menos por la expulsión de Antonio Avilés. Dani Lorenzo, a pase de Chupe, cerró la goleada.

También pasaron de ronda 'Segundas' como el Girona, que superó al Cuarte (0-2); el Almería, que hizo lo propio con el Castellonense (1-2); y Las Palmas, que necesitó la prórroga ante el RSD Alcalá (1-3). Mientras, el Córdoba quedó eliminado ante el Atlético Paso (3-1).

Estarán además en la segunda eliminatoria el Real Zaragoza, que goleó al Tudelano (0-4); el CE Europa, que derrotó al Calamocha (0-3), el Mirandés, que se impuso en los penaltis al Atlético Tordesillas (3-3, 2-4); el Arosa, que se impuso al Pontevedra (2-0); el Rayo Majadahonda, que ganó por la mínima al Ciudad de Lucena (0-1); la Cultural y Deportiva Leonesa, que venció a la Gimnástica Segoviana (0-1); la Ponferradina, que logró el pase en la tanda de penaltis ante el Llanera (1-1, 3-5), el CD Extremadura, que necesitó la prórroga ante el Don Benito (2-4); y el Sant Andreu, que superó en la tanda definitiva al Manresa (1-1, 1-4).