El Espanyol hace pleno de victorias en la primera jornada de LaLiga FC Futures de Gran Canaria

El RCD Espanyol hace pleno de victorias en la primera jornada de LaLiga FC Futures de Gran Canaria - LALIGA

MADRID, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Estadio de Gran Canaria acogió el sábado la primera jornada de la XXIX edición del torneo internacional LaLiga FC Futures, en la que el RCD Espanyol ha sido el único equipo de los 16 participantes que logró cerrar el día ganando sus dos partidos.

En el Grupo A, el Athletic Club lidera con cuatro puntos gracias a su empate frente a la Juventus (2-2) y su victoria ante el Benfica (2-1), y un empate este domingo ante el Real Madrid le daría el billete directo a cuartos de final. A dos unidades se encuentran la 'Vecchia Signora' y el conjunto blanco, mientras que los portugueses son el único equipo que ha conocido la derrota, aunque todavía tiene opciones de pasar de ronda. La diferencia de goles será determinante. De ganar el cuadro luso, deberá esperar al resultado y a los goles del duelo entre 'leones' y madridistas.

Mientras, en el Grupo B, Atlético de Madrid y Paris Saint-Germain cuentan con cuatro unidades, y Real Betis y UD Las Palmas suman solo un punto, pero aún albergan opciones de pasar a cuartos. De quedar el grupo empatado a cuatro puntos, la diferencia de goles será crucial para desequilibrar la igualdad. Además, ningún encuentro terminó con una diferencia mayor a un gol.

El Espanyol, por su parte, ganó sus dos partidos del Grupo C frente al Sporting CP (1-0) y al Borussia Dortmund (2-0) y aseguró su billete para la siguiente ronda. Este domingo, los 'pericos' afrontarán el derbi ante el FC Barcelona.

Por último, en el Grupo D, el Sevilla FC y el Villarreal CF están empatados con cuatro puntos; los hispalenses empataron con el Valencia CF (0-0) y vencieron al Inter (2-0), y los castellonenses igualaron con los italianos (2-2) y ganaron al equipo 'che' (1-2). Todos los equipos conservan todavía opciones de lograr la clasificación para cuartos de final y todos podrían quedar eliminados.

Este domingo se completará la fase de grupos y se decidirán los equipos clasificados para unos cuartos de final que se disputarán en la jornada de tarde.