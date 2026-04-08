El Espanyol identifica al abonado que lanzó líquido al árbitro Díaz de Mera Escuderos en el RCDE Stadium

El árbitro Isidro Díaz de Mera Escudero, en un RCD Espanyol-Getafe CF en el RCDE Stadium. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El RCD Espanyol informó este miércoles de que ya ha identificado al socio abonado del club que lanzó líquido al colegiado Isidro Díaz de Mera Escuderos durante el partido del pasado 21 de marzo entre el equipo catalán y el Getafe CF, correspondiente a la jornada 29 de LaLiga EA Sports, en el RCDE Stadium.

"El RCD Espanyol ha identificado el abonado que lanzó líquido sobre el árbitro Díaz de Mera Escuderos y su asistente durante el último partido de LaLiga disputado en el RCDE Stadium ante el Getafe CF. De acuerdo con el reglamento interno del club, se le ha retirado el carné de abonado", avanzó la entidad 'perica' en un comunicado.

El Espanyol reafirmó su "compromiso con la erradicación de actitudes y comportamientos inapropiados en el estadio, que no sólo perjudican la imagen del club, sino que también pueden acarrear importantes sanciones económicas".

"La entidad reitera su firme voluntad de seguir colaborando con las autoridades y de aplicar las medidas disciplinarias necesarias para perseguir y sancionar cualquier conducta contraria a la convivencia y al juego limpio, apelando al comportamiento ejemplar de la gran mayoría de su afición", agregó.

Finalmente, el club 'perico' agradeció a todos los aficionados que, "jornada tras jornada, apoyan al equipo y contribuyen a mantener un ambiente festivo y respetuoso en la grada".