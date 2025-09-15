El Espanyol resiste y gana con uno menos al Mallorca y sigue invicto

Los jugadores del Espanyol celebran el gol de Kike García ante el Mallorca - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El RCD Espanyol se ha impuesto este lunes al RCD Mallorca (3-2) en el último partido de la cuarta jornada de LaLiga EA Sports, un duelo en el que el equipo perico ofreció un nuevo ejercicio de resistencia, sobreviviendo a la expulsión de Pere Milla en los últimos minutos de la primera parte y neutralizando la remontada balear con un tanto de Kike García en el minuto 81, todo para situarse tercero.

En el RCDE Stadium, los de Manolo González salieron con confianza y dispuestos a crear peligro en el área bermellona, y ya a los cinco minutos avisaron con un remate de Roberto Fernández que se estrelló en el larguero. Con insistencia, el gol no se hizo esperar. Fue en el minuto 20, cuando Carlos Romero se dirigió hasta línea de fondo para centrar al primer palo, donde esperaba un sediento Pere Milla que, con un ligero toque, anotó su tercer gol en la presente temporada.

El propio delantero ilerdense tuvo la oportunidad de incrementar la renta, en un remate que se marchó fuera, pero se encargó de hacerlo Roberto; ante la mala salida de Leo Román, el de Puente Genil cazó el esférico y lo envió al fondo de las mallas (min.34).

Aún así, un agarrón de Pol Lozano sobre Mateo Joseph en el área que el árbitro decretó como penalti permitió a los de Jagoba Arrasate recortar distancias, después de que Vedat Miriqi se plantase ante los once metros y engañase a Marko Dmitrovic, y todo parecía saltar por los aires en el tiempo extra de esta primera mitad.

Cuando pasaban dos minutos del tiempo reglamentario, tras una falta no pitada al cuadro perico, Pere Milla protestó al árbitro Hernández Hernández, que ante sus palabras no dudó en mostrarle la roja directa y dejar a los locales con diez.

En la reanudación, Dmitrovic salvó a los suyos con dos grandes paradas a disparos de Muriqi y Mateo Joseph, y minutos después sacaba también un latigazo lejano de Johan Mojica, pero el asedio mallorquinista continuó y, en el 65, Muriqi igualó la contienda al cabecear un centro al segundo palo.

A pesar de jugar en inferioridad, el Espanyol siguió asediando el área rival y volvió a encontrarse con el larguero en el 69, en un remate de Leandro Cabrera, y cuando todo se encaminaba hacia el empate Kike García salió al rescate. En el 79, Raíllo empujó a Dolan dentro del área y el de Motilla del Palancar se pidió el penalti, que lanzó ajustado; Román rozó el balón, pero no logró detenerlo.

De esta manera, los de Manolo González siguen invictos -tres victorias y un empate- y marchan terceros, solo por detrás del FC Barcelona, con sus mismos diez puntos, y del líder Real Madrid (12). El Mallorca, por su parte, sigue sin ganar -tres derrotes y un empate- y continúa en la penúltima posición de la tabla.