El Estadio de Gran Canaria abre fuego para Las Palmas y Málaga

UD Las Palmas-Málaga CF - LALIGA

MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

UD Las Palmas y Málaga CF, quinto y cuarto clasificados de la temporada regular de LaLiga Hypermotion, inician este domingo (21.00 hora peninsular española/DAZN) la segunda eliminatoria de las semifinales del 'Playoff' de ascenso a LaLiga EA Sports, un partido de ida en el que el conjunto amarillo espera agarrarse al Estadio de Gran Canaria para llegar con ventaja a la resolución en La Rosaleda.

Tanto canarios como andaluces acabaron la jornada número 42 con 73 puntos, con los segundos por delante en la tabla después de ganar los dos partidos de este curso frente a su rival de este domingo; un solitario gol de Rafa Rodríguez les valió para reinar en la primera vuelta en Las Palmas (0-1), y ocho meses después volvieron a vencer en casa (2-0).

Unos resultados que les permitirán, además de jugar la vuelta en su campo, salir beneficiados en caso de que todo acabe empatado; si tras el segundo encuentro todo termina en empate y si este persiste después de la prórroga, pasará a la final, donde esperará el ganador de la eliminatoria entre el CD Castellón y el UD Almería, el equipo mejor clasificado en la temporada regular, en este caso, el Málaga.

Las Palmas acudirá a la cita después de colarse en la fiesta en Riazor, donde consiguió una vital victoria frente al RC Deportivo, que la semana anterior se había garantizado el ascenso directo, gracias a los goles de Kirian Rodríguez y Marvin (1-2).

Los malaguistas, por su parte, también se impusieron en La Romareda, con un doblete de Chupe, en la despedida de Segunda del Real Zaragoza (0-2), consumada una semana antes con un empate ante, precisamente, Las Palmas, que le hacía descender a Primera RFEF.

Ahora, los de Luis García, el equipo menos goleado de la categoría en la fase regular junto al Eibar (40), esperan aprovechar su fortaleza en casa, un escenario donde solo han caído en tres de los 21 encuentros ligueros disputados este curso, aunque afrontarán el choque con las bajas de Sergio Barcia, Viti Rozada, Enzo Loiodice, Ale García y Jeremía Recoba.

El cuadro de Juan Funes, tercero más goleador del campeonato (75) solo por detrás de Racing (90) y Almería (81), ansía mantener su buen estado de forma como visitante después de ganar sus tres últimos partidos a domicilio. Luismi Sánchez, Álex Pastor y Juanpe, todos por lesión, no estarán a disposición del preparador blanquiazul.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

UD LAS PALMAS: Horkas; Marvin Park, Alex Suárez, Mármol, Clemente; Kirian Rodríguez, Amatucci; Miyashiro, Fuster, Estanis; y Jesé.

MÁLAGA: Herrero; Puga, Murillo, Galilea, Rafita; Larrubia, Lorenzo, Merino, Joaquín; Dotor y Chupe.

--ÁRBITRO: Fuentes Molina (C.Valenciano).

--ESTADIO: Gran Canaria.

--HORA: 21.00/DAZN y Movistar+ LaLiga.