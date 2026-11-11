Archivo - Estadios Summit reúne en Madrid a los grandes líderes del negocio de estadios y arenas. - ESTADIOS SUMMIT - Archivo

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La tercera edición de Estadios Summit reunirá el 18 y 19 de noviembre en el Riyadh Air Metropolitano a más de 500 profesionales, 300 empresas, 60 ponentes y representantes de ocho países, junto a algunos de los principales líderes de clubes, competiciones, federaciones, administraciones públicas, grandes recintos, inversión y entretenimiento.

Miguel Ángel Gil, CEO del Atlético de Madrid, y Ramón Alarcón, CEO del Real Betis Balompié, integran un programa en el que también participarán representantes del Everton, Nottingham Forest, Real Sociedad, Sevilla, Celta, Sporting de Gijón y Baskonia además de organizaciones como FIFA, RFEF, LaLiga, Liga Portugal, Liga MX, Federación Mexicana de Fútbol, Johan Cruijff ArenA, CVC Capital Partners, Live Nation Entertainment, Movistar Arena y Comunidad de Madrid.

Esta representación permitirá conocer cómo están afrontando los grandes actores de la industria las decisiones que marcarán el futuro del negocio: estrategia e inversión, financiación y retorno, desarrollo y operación, nuevos modelos de ingresos, 'matchday' y 'non-matchday', grandes eventos, fan experience, tecnología, datos e inteligencia artificial.

La participación directa de los clubes tendrá un peso destacado en esta edición. CEOs y directivos compartirán su visión sobre cómo está evolucionando el modelo de negocio de los grandes recintos y el papel que las nuevas infraestructuras están desempeñando en las estrategias de crecimiento de sus organizaciones.

Uno de los momentos destacados será la conversación entre Miguel Ángel Gil, CEO del Atlético de Madrid, y Fernando Fariza, Director Área Social y Explotación del club, que abordará el proceso de transformación vivido por la entidad. Desde el traslado del Vicente Calderón al Riyadh Air Metropolitano hasta el desarrollo de la nueva Ciudad del Deporte, la conversación analizará el impacto del nuevo estadio en el modelo de negocio y en la generación de ingresos, y el potencial de los nuevos proyectos para seguir impulsando el crecimiento del club.

Junto a ellos, la participación de Ramón Alarcón, CEO del Real Betis Balompié, y de directivos de clubes españoles e internacionales permitirá contrastar diferentes modelos y conocer cómo se están abordando las inversiones, la transformación de los recintos y las nuevas oportunidades de explotación.

ESTRATEGIA, INVERSIÓN Y NEGOCIO

La primera jornada de Estadios Summit pondrá el foco en estrategia, inversión y negocio, desde la visión y financiación que hay detrás de un nuevo estadio hasta su modelo económico, retorno y capacidad para generar ingresos.

Los grandes recintos se han convertido en activos estratégicos para clubes y operadores y en una pieza cada vez más importante de sus modelos de crecimiento. El programa analizará esta evolución, desde las decisiones que condicionan la viabilidad de un proyecto hasta la capacidad de estadios y arenas para convertirse en plataformas de generación de ingresos y actividad durante todo el año.

La segunda jornada estará dedicada al desarrollo, operación y explotación, poniendo el foco en cómo diseñar para el negocio, gestionar grandes infraestructuras de forma eficiente y maximizar su rendimiento durante toda su vida útil.

La explotación del 'matchday' y 'non-matchday', el impacto de conciertos y grandes eventos, la evolución de la experiencia del fan y las posibilidades que ofrecen la tecnología, los datos y la inteligencia artificial completarán una agenda centrada en algunos de los principales retos y oportunidades que afronta actualmente la industria.

DEL BERNABÉU AL RIYADH AIR METROPOLITANO

Uno de los elementos diferenciales del programa serán los Stadium Insights, concebidos para trasladar la conversación a proyectos concretos y conocer directamente las decisiones que se están tomando en algunos de los grandes estadios.

El Bernabéu, el Riyadh Air Metropolitano, La Nueva Romareda y el RCDE Stadium protagonizarán sesiones específicas que permitirán conocer experiencias y soluciones aplicadas a ámbitos como la explotación, la sostenibilidad, la tecnología o la transformación de las infraestructuras.

Casos reales que se sumarán a la visión de organizaciones internacionales como FIFA, Everton Football Club, Nottingham Forest o Johan Cruijff ArenA, y de actores directamente vinculados a la inversión y la explotación como CVC Capital Partners y Live Nation Entertainment.

OCHO PAÍSES Y UNA RED INTERNACIONAL

La dimensión internacional será otra de las claves de la edición de 2026. Profesionales y organizaciones procedentes de ocho países se encontrarán en Madrid, ampliando las posibilidades de compartir experiencias entre distintos mercados, establecer nuevas alianzas e identificar oportunidades de negocio.

Esta estrategia internacional se ha reforzado además con el acuerdo estratégico alcanzado con Liga MX y la Federación Mexicana de Fútbol, que acudirán a Madrid con una delegación vinculada a la industria mexicana.

"Queremos que Estadios Summit sea el lugar en el que la industria no solo comparta conocimiento, sino donde se generen conexiones y oportunidades reales de negocio. El acuerdo estratégico con Liga MX y la Federación Mexicana de Fútbol, y su presencia en Madrid con una delegación, refuerzan ese objetivo. Este año reunimos a profesionales de ocho países y una amplia representación nacional e internacional, creando innumerables oportunidades para conectar a los actores que están impulsando el desarrollo, la transformación y la explotación de estadios y arenas", señaló Enrique Martín-Ambrosio, director de Estadios Summit.

Junto al programa de contenidos, Estadios Summit reforzará su dimensión como plataforma de conexión y negocio con área expositiva, espacios de networking y actividades sociales.

Durante dos jornadas, más de 500 profesionales y 300 empresas compartirán espacio en el Riyadh Air Metropolitano, reuniendo en un mismo encuentro a clubes, competiciones y federaciones, administraciones públicas, inversores y operadores, junto a las compañías que diseñan, desarrollan, construyen, equipan, digitalizan y hacen posible la explotación de estadios, arenas y grandes recintos deportivos y de entretenimiento.

MARK FENWICK, PREMIO AL LIDERAZGO E IMPULSO DEL SECTOR

El jurado de los Premios Estadios Summit ha concedido a Mark Fenwick el Premio al Liderazgo e Impulso del Sector, en reconocimiento a su trayectoria y contribución al desarrollo de la industria de los estadios y las infraestructuras deportivas.

Además de este reconocimiento, los premios distinguirán los proyectos más destacados del sector en otras dos categorías. En Mejor Proyecto de Estadio o Infraestructura Deportiva, el jurado ha seleccionado cuatro finalistas: Roig Arena, de HOK + ERRE; Adidas Arena, de Bollinger+Grohmann; José Alvalade 2.0, de FIA (Fenwick Iribarren Architects) y Legends Global; y el proyecto de modernización del estadio de Universidad Católica (Claro Arena), de IDOM.

Por su parte, en la categoría de Mejor Innovación de Estadio o Infraestructura Deportiva, los proyectos finalistas son Cinemas Lounge &Lion's Corner Roche Bobois - Estádio José Alvalade, de Legends Global y FIA; Skyribbon - Riyadh Air Metropolitano, de Telefónica, LG Electronics y sbp ingenieros España; y el nuevo proyecto de restauración de Balaídos, de Oak View Group.