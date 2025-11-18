Estados Unidos ofrecerá citas prioritarias para visados a los poseedores de entradas para el Mundial de Fútbol

Archivo - Gianni Infantino y Donald Trump charlan durante el Mundial de Clubes - Sven Hoppe/dpa - Archivo

WASHINGTON (ESTADOS UNIDOS), 18 (dpa/EP)

Los aficionados que adquieran entradas para la Copa del Mundo de Fútbol de 2026 que se celebrará en los Estados Unidos, México y Canadá tendrán prioridad a la hora de solicitar visados en el país estadounidense gracias al denominado 'FIFA Pass'.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer esta novedad tras una reunión en la Casa Blanca del grupo de trabajo de la Copa del Mundo, en la que también estuvo el máximo mandatario de la FIFA, Gianni Infantino. "Si tienes una entrada para el Mundial, puedes tener una cita prioritaria para obtener tu visado", apuntó Infantino-

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, instó a los aficionados a solicitarlo con antelación. "Nuestro consejo a todo el mundo es que, si tienen una entrada para cualquiera de los partidos, tienen que solicitarla si no lo han hecho lo antes posible. No esperen hasta el último minuto", advirtió.

"Su entrada no es un visado. No garantiza la admisión en Estados Unidos, te garantiza una cita expedita", recalcó Rubio, que también dejó claro que el proceso de selección en sí no cambiaría. "La única diferencia es que les estamos adelantando en la cola", añadió.

Por otro lado, Trump volvió a amenazar con quitar partidos a las ciudades anfitrionas del país si no se podía garantizar la seguridad, nombrando concretamente a Seattle y Los Ángeles. Cuando se le preguntó hasta cuándo sería posible un traslado a otra ciudad, no dio una respuesta clara.

El presidente estadounidense lleva meses afirmando que la delincuencia en varias ciudades está fuera de control y que solo se podrá controlar con su liderazgo, afirmaciones que no están respaldadas por las estadísticas de criminalidad.

Estados Unidos organizará el próximo Mundial junto con México y Canadá, una cita que arrancará en junio de 2026 y que será el más grande de la historia con 48 selecciones participantes.