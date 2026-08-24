Esther González ficha por el Al Qadsiah de Arabia Saudí

Archivo - La delantera española Esther González. - Alberto Gardin/ZUMA Press Wire/d / DPA - Archivo

MADRID, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

La delantera internacional española Esther González ha fichado este lunes por Al Qadsiah de Arabia Saudí hasta 2027, con opción a otra temporada, club al que llega después de haber rescindido su contrato con el Gotham estadounidense por "asuntos personales" el pasado mes de julio.

La campeona del mundo llega a Arabia Saudí después de tres años en Estados Unidos, en los que anotó 30 goles defendiendo la camiseta del Gotham FC, con los que ayudó a conseguir dos títulos de Liga. Antes de eso, formó parte del Real Madrid entre 2021 y 2023, anotando 80 goles.

A nivel internacional, González ha representado a España en numerosas competiciones, anotando 36 goles. Además, alcanzó la cima del fútbol internacional como parte de la selección española campeona de la Copa del Mundo en 2023, antes de añadir el título de la Liga de Naciones Femenina de la UEFA a su palmarés en 2025.

"El fichaje de González forma parte de los continuos esfuerzos del Al Qadsiah por reforzar su primer equipo femenino con jugadoras que aportan experiencia internacional y un historial de éxitos contrastado, apoyando así las ambiciones del equipo de competir al más alto nivel y lograr nuevos éxitos en la nueva temporada", apunta el comunicado del club saudí.

A la firma asistieron el director ejecutivo del Al Qadsiah Club Company, James Bisgrove, y el entrenador, Giles Barnes, lo que refleja "el compromiso del club con la captación de jugadoras con amplia experiencia internacional y títulos importantes".