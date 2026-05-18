Estrella Galicia se vuelca con el Deportivo de La Coruña en su camino hacia al ascenso

Imagen de la campaña de apoyo de Estrella Galicia al Deportivo de La Coruña para su ascenso a Primera División - ESTRELLA GALICIA

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

Estrella Galicia va a reforzar su vínculo histórico con A Coruña y el deporte gallego volcándose con el RC Deportivo en su lucha por el posible ascenso a LaLiga EA Sports, "un hito que trasciende lo deportivo y que ya está movilizando a toda la ciudad".

Bajo el lema 'Esta vai polo Dépor' ('Esta va por el Dépor'), la marca pone el foco en el sentimiento colectivo que se está viviendo, donde cada partido, cada conversación y cada rincón se impregna de un mismo objetivo común. "Cuando el 'Dépor' se juega algo importante, A Coruña se transforma y las calles, los bares y la vida social se alinean en torno al equipo, reforzando una identidad compartida que forma parte del día a día", remarca Estrella Galicia.

Por este motivo, la cervecera ha lanzado una edición especial inspirada en los colores blanquiazules que estará disponible en locales de hostelería de A Coruña durante las próximas semanas y además una mecánica promocional vinculada a los aficionados, ya que a través de un código 'QR' incluido en el collarín de la botella, los consumidores podrán acceder directamente a un sorteo exclusivo en el que optarán a ganar abonos para la próxima temporada, reforzando así la conexión entre la marca y la afición deportivista.

Asimismo, la marca va a impulsar una campaña de apoyo que busca acompañar y amplificar esa energía con distintas acciones que se desplegarán en puntos emblemáticos de la ciudad, activaciones en hostelería y propuestas especiales coincidiendo con los partidos decisivos.

"Con esta iniciativa, Estrella Galicia da visibilidad al club y a su afición en un momento clave, reforzando su presencia en el entorno local", remarca la marca que, como parte de esta campaña de apoyo incondicional al 'Dépor', entregará unas banderas con la consumición de esta edición especial en los locales de hostelería próximos al Estadio de Riazor.

Además, la cervecera ha cedido al club sus espacios publicitarios más icónicos, como la torre de control del aeropuerto de A Coruña, y en diferentes localizaciones de las zonas de embarque y de salidas, e igualmente ha engalanado diferentes vías de la ciudad con banderolas de apoyo al club.

"Con esta campaña, Estrella Galicia reafirma su compromiso con su ciudad natal, apoyando al 'Dépor' en su camino al ascenso", recalca la cervecera de cara a una vuelta a la máxima categoría del fútbol español que se confirmará si el equipo gallego gana uno de los dos partidos que le restan en LaLiga Hypermotion, con la primera posibilidad este próximo fin de semana en Valladolid.