Eto'o: "Guardiola ha estado tácticamente insuperable"

Actualizado 03/05/2009 1:33:09 CET

MADRID, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El delantero del FC Barcelona Samuel Eto'o aseguró que el partido lo ganó "Guardiola" porque sabía como "jugarle al Real Madrid" y les colocó "muy bien sobre el campo". "Teníamos medio partido ganado porque Guardiola ha estado tácticamente insuperable", indicó.

El camerunés considera que el equipo todavía "no es campeón" y "hay que tratar con respeto a los que vienen por detrás". "Pero es cierto que necesitan un milagro para que no lo seamos. Ahora hay que olvidarse de eso y pensar en Londres, salir con las mismas ganas y con humildad, como si esto no hubiera pasado", dijo.

El ariete aseguró que para ganar su única arma era "el balón" y eran conscientes de la importancia del encuentro. "La noche de hoy es inolvidable. Esta mañana los aficionados nos han despedido en el aeropuerto y nos han recibido aquí igualmente. Todos sabíamos que ganar aquí era un paso firme para la Liga y lo hemos dado", explicó.

Eto'o cree que ahora el Madrid "tiene que animarse porque esto pasa en el fútbol". "Hay tres resultados y el de hoy ha sido la derrota. Tienen que seguir adelante", dijo. El delantero además se refirió al pasillo del año pasado, quitándole hierro. "No nos hemos sacado la espina de nada, sólo hemos ganado un partido importante", explicó.

"Hoy he disfrutado muchísimo como disfruté aquel día, no son comparables, tengo la suerte de haber vivido las dos porque ganar aquí siempre es importante", opinó en relación a la victoria conseguida hace dos años con Ronaldinho de estrella.

Por su parte, Leo Messi reconoció que su equipo lo mereció porque "apostó más". "Hemos sido fieles a nuestro estilo de todo el año y hemos dado un paso importante en esta Liga, pero nos queda dar otro paso importante en Londres", indicó.