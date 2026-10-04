Etxeberria, nuevo entrenador del Albacete

Archivo - Joseba Etxeberria - Ricardo Larreina / Afp7 / Europa Press - Archivo

MADRID 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Albacete Balompié anunció este domingo la contratación de Joseba Etxeberria como nuevo entrenador, que llega al conjunto manchego como colista de LaLiga Hypermotion después de ocho jornadas sin conocer la victoria y con un solo punto.

Después de la destitución de Alberto González el sábado, el Albacete nombró su sucesor hasta final de la presente temporada, según dijo en el comunicado oficial. El exjugador del Athletic Club y de la selección española empezó su carrera de entrenador en las categorías inferiores del club vasco.

Etxeberria, que ha hecho carrera en Segunda con varios equipos como CD Mirandés y Eibar, siendo su último destino el Real Murcia, será presentado este lunes, después de que dirija ya su primer entrenamiento en un equipo que necesita reacción.