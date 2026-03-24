Euroconsumers y Football Supporters Europe denuncian a FIFA ante la Comisión Europea por las entradas del Mundial

Archivo - El presidente de la FIFA Gianni Infantino - Sven Hoppe/dpa - Archivo

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Euroconsumers, la asociación europea de consumidores de la que forma parte OCU (Organización de Consumidores y Usuarios), junto con Football Supporters Europe (FSE), que representa a la FASFE (Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español) en la Unión Europea, han denunciado ante la Comisión Europea contra la FIFA por abusar "de su posición de monopolio para imponer precios excesivos y condiciones y procesos de compra opacos e injustos a los aficionados" en las entradas para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que arranca el próximo mes de junio.

Según indicó este martes la OCU en nota de prensa, el ente rector del fútbol mundial "mantiene un monopolio" sobre esta venta de entradas para la próxima Copa del Mundo y "ha utilizado ese poder para imponer condiciones a los aficionados que nunca serían aceptables en un mercado competitivo".

Para la organización, "se han identificado seis abusos", entre los que están "precios desorbitados", con las entradas más baratas para la final partiendo de 4.185 dólares (más de 3.600 euros), "siete veces el coste de la más económica" para la final del Mundial de 2022 en Catar, "publicidad engañosa" por la promoción de entradas a 60 dólares (cerca de 52 euros) para la fase de grupos, pero "tan pocas" que se agotaron "antes de que empezaran las ventas al público general", o "precios dinámicos sin control", con la aplicación de "precios variables sin límite y sin transparencia sobre cómo se hacía", lo que provocó que "algunas entradas subieron un 25 por ciento entre fases de venta".

Además, en la denuncia también se habla de "falta de transparencia" porque los compradores no conocen sus asientos, el mapa del estadio ni los equipos que se iban a enfrentar "en el momento de la compra, a menudo sin derecho o con derecho limitado a reembolso", de "técnicas de presión" de cara a generar "una urgencia artificial para comprar la entrada", y de "doble beneficio" para la FIFA, que "desaconseja el uso de otras plataformas de reventa y dirige a los aficionados a su propia web, donde comprador como vendedor deben pagar una comisión del 15 por ciento, aumentado notablemente el coste total".

Por ello, Euroconsumers y FSE piden a la Comisión Europea que "actúe de inmediato" y que "ordene" a FIFA "dejar de usar precios dinámicos en las entradas vendidas a aficionados del Espacio Económico Europeo durante el resto del Mundial 2026, congelar los precios de las entradas para la fase de venta prevista en abril a los niveles anunciados por la FIFA en diciembre de 2025, publicar, al menos 48 horas antes de la apertura de la ventana de abril, el número de entradas disponibles y su ubicación exacta en el estadio, y respetar los derechos de los consumidores tanto en el mercado primario como en el secundario de entradas".

Euroconsumers reúne a cinco organizaciones nacionales de consumidores y representa a más de 6 millones de personas en Italia, Bélgica, España, Polonia, Portugal y Brasil. Es la asociación de consumidores líder a nivel mundial en información, servicios personalizados y defensa de los derechos de los consumidores, recuerda la OCU.