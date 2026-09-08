European Leagues amplia su denuncia a la FIFA por la imposición de partidos internacionales femeninos

Archivo - Miembros, como el actual director general de European Leagues, Alberto Colombo (derecha), y antiguos integrantes como el ex director general Jacco Swart (izquierda) en una asamblea de la organización. - Steven Paston/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La organización Ligas Europeas amplió este martes la denuncia que ya había presentado contra la FIFA ante la Comisión Europea por la imposición del calendario internacional de partidos de fútbol femenino y por el abuso de su poder regulador para favorecer sus propios intereses comerciales.

"La organización European Leagues ha ampliado su denuncia existente contra la FIFA en virtud de la legislación sobre competencia, incluyendo su conducta en relación con el calendario de partidos internacionales femeninos y las competiciones de fútbol femenino conexas. La ampliación detallada y documentada de la queja fue presentada formalmente ante la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea", expresó el comunicado.

Según la organización, esta denuncia detalla el "mismo patrón" de conducta identificado en la queja original. "La FIFA desempeña funciones contradictorias como órgano rector y organizador de competiciones, lo que genera un conflicto de intereses. Al igual que en el fútbol masculino, la FIFA utiliza sistemáticamente su poder regulador para favorecer sus propios intereses comerciales y de competición en detrimento del fútbol femenino y de las ligas nacionales europeas", aseguró.

Además, las Ligas Europeas tampoco se olvidaron del proyecto fallido del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, de vender parte de los derechos comerciales de sus competiciones. "La reciente controversia en torno a la fallida iniciativa FIFA Forward Enterprise ha puesto aún más de manifiesto este conflicto estructural e ilustra claramente cómo los motivos lucrativos vician las decisiones y los procesos de toma de decisiones de la FIFA", añadió.

Asimismo, afirmó que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dejado claro que la FIFA debe ejercer sus funciones reguladoras de forma "transparente, objetiva, no discriminatoria y proporcionada", con el fin de neutralizar este conflicto de intereses. "En este contexto, la inclusión de representantes de las ligas profesionales femeninas en el proceso de toma de decisiones sobre cuestiones relacionadas con el calendario es jurídicamente esencial", continuó European Leagues.

Por ello, la organización espera colaborar "estrechamente" con la Comisión Europea, las instituciones públicas pertinentes y los actores clave del fútbol, en la investigación de la denuncia. "La Comisión Europea debe ahora actuar para garantizar el respeto de la legislación de la UE y evitar que el futuro del fútbol profesional femenino sea decidido unilateralmente por la FIFA", concluyó.