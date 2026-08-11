El extremo del Barça Roony Bardghji deberá operarse la rodilla

Archivo - Roony Bardghji en un partido con el FC Barcelona - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El extremo sueco del FC Barcelona Roony Bardghji deberá pasar por el quirófano tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, según ha informado este martes el club blaugrana, por lo que afronta ahora un largo periodo de recuperación todavía por determinar.

Bardghji, de 20 años, vuelve a sufrir una lesión grave de rodilla después del percance que ya le mantuvo hasta diez meses de baja durante su etapa en el FC Copenhague. Aquella lesión le hizo perderse 58 partidos oficiales con el conjunto danés y supuso un largo parón en su progresión, con diez meses en el dique seco.

El nuevo contratiempo llega además cuando el sueco se encontraba en la rampa de salida del Barça. El club buscaba principalmente una cesión para el joven extremo, ante el 'tapón' existente en las posiciones ofensivas tras las llegadas de Karim Adeyemi y Anthony Gordon, pese a la salida de Marcus Rashford.

Bardghji había despertado interés de clubes de LaLiga y de otras ligas europeas, pero esta lesión frustra los planes del club porque, a falta de saber el tiempo aproximado de recuperación, podría estar fuera de los terrenos de juego hasta abril o mayo de 2027.

El internacional sueco había participado en la pretemporada del primer equipo a las órdenes de Hansi Flick y buscaba hacerse un hueco en una plantilla con mucha competencia en las posiciones de ataque.

Bardghji llegó al Barça el pasado verano procedente del Copenhague y dejó buenas sensaciones en su primera pretemporada. Durante la pasada campaña, disputó 28 partidos oficiales --21 de Liga, 5 de Champions League, 1 de Copa del Rey y 1 de Supercopa de España--, en los que firmó 2 goles y 4 asistencias.