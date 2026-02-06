FC Badalona Women-FC Barcelona y Atlético-Costa Adeje Tenerife, en semifinales de la Copa Reina

Archivo - Imagen del trofeo de la Copa de la Reina de fútbol- RFEF - Archivo

LAS ROZAS (MADRID), 6 (EUROPA PRESS)

El FC Barcelona, actual campeón, se medirá al FC Badalona Women en las semifinales de la Copa de la Reina Iberdrola 2025-2026, mientras que el Atlético de Madrid se enfrentará al Costa Adeje Tenerife, según deparó el sorteo celebrado este viernes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

El conjunto blaugrana, gran favorito y que dejó fuera en cuartos al Real Madrid de forma clara (0-4), tendrá además la ventaja de tener el partido de vuelta en casa en este derbi copero de semifinales, las primeras de la historia para el club tras apear a la Real Sociedad por 0-1.

El equipo que entrena Pere Romeu ya se impuso de forma muy clara (1-5) al FC Badalona Women en la primera vuelta de la Liga F Moeve y parece complicado que, a doble partido, el conjunto que dirige Marc Ballester pueda dar la gran campanada.

Mucho más igualada se presenta la otra semifinal entre el Atlético de Madrid, quinto clasificado del torneo doméstico, y el Costa Adeje Tenerife, cuarto, que llevarán su pelea por intentar tener una plaza para optara a la próxima Liga de Campeones a la Copa de la Reina.

Las colchoneras, en sus cuartas semifinales consecutivas y dos veces campeón, buscarán repetir la final del año pasado perdida ante el FC Barcelona frente a un equipo tinerfeño que no se les ha dado excesivamente bien en las últimas temporadas y ante el que ya cayeron por 2-1 en la Liga F Moeve en el Heliodoro Rodríguez López, donde se decidirá el billete.

Será un duelo especial para el nuevo técnico atlético, José Herrera, que pasó varias temporadas en un Costa Adeje Tenerife que busca su primera final copera tras tres intentos fallidos en 2022, 2018 y 2017, estas dos últimas siendo eliminado, a partido único entonces, por el Atlético.

Estas eliminatorias de la penúltima ronda de la competición se disputarán ya a ida y vuelta, entre el 10-12 de marzo, el primer choque, y entre el 17-19 del mismo mes, el segundo. La final será el 16 de mayo en el Estadio Gran Canaria de Las Palmas.

--EMPAREJAMIENTOS DE SEMIFINALES DE LA COPA DE LA REINA.

FC Badalona Women - FC Barcelona.

Atlético de Madrid - Costa Adeje Tenerife.