El FC Barcelona alerta de que anulará las entradas para la final de Copa compradas en la reventa

BARCELONA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha informado de que ha detectado casos de reventa de localidades para la final de la Copa del Rey contra el Real Madrid, que se disputará el 26 de abril en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, y ha anunciado que anulará dichas localidades, según comunicó en su web oficial.

Por este motivo, el club azulgrana señaló que se ha visto "obligado" a adoptar "medidas estrictas" para preservar la legalidad y el buen uso de las entradas, y que las que detecte que están siendo ofrecidas o adquiridas en un canal de reventa serán "automáticamente anuladas" e invalidadas para acceder a La Cartuja.

El Barça recordó que las localidades son "nominativas", "personales" e "intransferibles", y que no se podrán transferir de un dispositivo móvil a otro.

"El sistema de venta de entradas para esta final es propio de la Real Federación Española de Fútbol. Queda expresamente prohibido el acceso al estadio La Cartuja con localidades que no hayan sido adquiridas, asignadas y utilizadas por su titular legítimo, que no es otro que el solicitante y comprador de cada localidad", señaló en una nota.

Así, cualquier entrada que no cumpla estos requisitos será considerada "nula" y el portador de la misma no podrá acceder a las instalaciones de La Cartuja para ver el Clásico en la final del torneo copero.

El FC Barcelona advirtió y pidió también a los socios y aficionados que no fueron agraciados en el sorteo o venta que no adquieran localidades fuera del canal oficial de venta del club, ya que éstas "no ofrecen ninguna garantía, no podrán ser transferidas al dispositivo móvil del comprador, y además, en caso de detectarse la reventa, serán anuladas".

Por otro lado, informó de que está trabajando para conseguir entradas adicionales que pondría a disposición de los socios y socias no agraciados en el sorteo, aunque la RFEF le ha comunicado que no dispone de más localidades para El Clásico copero. "El club se reserva el derecho de emprender acciones disciplinarias o legales contra cualquier persona o entidad que infrinja esta normativa", concluyó.