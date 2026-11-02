FC Barcelona y Assistència Sanitària renuevan su alianza estratégica hasta 2031

Acuerdo de colaboración entre FC Barcelona y Assistència Sanitària, patrocinador médico oficial del club blaugrana - FCB

BARCELONA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona y la aseguradora Assistència Sanitària han acordado la renovación de su alianza estratégica por cinco temporadas más, hasta junio de 2031, un acuerdo que mantendrá a la compañía como proveedor de los servicios médicos del club y que ampliará su compromiso con los deportes amateurs y los proyectos sociales de la entidad.

Mediante esta prórroga de una relación iniciada en 2005, Assistència Sanitària continuará siendo el patrocinador principal de los deportes profesionales de la institución y el 'partner' médico oficial, poniendo a disposición de los deportistas su red asistencial, sus centros médicos, el Hospital de Barcelona y Assisport para atención especializada y pruebas diagnósticas.

Además, la nueva etapa de la alianza ha incorporado la presencia de la aseguradora en los equipos de los deportes amateurs, en el conjunto de baloncesto de la Fundació Barça Genuine y el respaldo al proyecto 'Sport4All', enfocado a la inclusión social y al acceso al deporte de niños y jóvenes con discapacidad física o intelectual.

Bajo el lema 'Unidos por la excelencia', ambas entidades han reafirmado una trayectoria común de más de dos décadas fundamentada en el compromiso, el trabajo en equipo y la promoción de la salud en todas las etapas de la práctica deportiva, desde la formación hasta el alto rendimiento.