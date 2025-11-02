FC Barcelona - Elche: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones.

MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona recibe este domingo al Elche CF en el Estadi Olímpic Lluís Companys, en la undécima jornada de LaLiga EA Sports, a la que los blaugrana llegan tras la dura derrota (2-1) frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, de la que esperan recuperarse frente al conjunto ilicitano, que, después de su ilusionante arranque, tampoco llega en su mejor momento al sumar tres partidos sin ganar.

POSIBLES ALINEACIONES

FC Barcelona: Szczesny; Koundé, Araujo, Cubarsí, Balde; De Jong, Casadó; Rashford, Fermín, Lamine Yamal; y Ferran Torres.

Elche CF: Iñaki Peña; Núñez, Chust, Affengruber, Bigas, Valera; Febas, Aguado, Mendoza; André Silva y Rafa Mir.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a FC Barcelona y Elche de la jornada 11 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el domingo 2 de noviembre a las 18.30 horas en el estadio Lluís Companys.

DÓNDE VER

El duelo entre los 'culers' y los ilicitanos se podrá ver por televisión a través del canal DAZN LaLiga.