FC Barcelona - Levante: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones.

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona inicia este domingo ante el Levante UD en el Spotify Camp Nou su caza al liderato de LaLiga EA Sports, que se le escapó con su colapso en Montilivi y que de nuevo tiene a tiro por la derrota del Real Madrid en Pamplona, así que buscará un triunfo que le dé confianza después de sus dos últimas derrotas, todo ante un rival que quiere evitar quedar desahuciado de la lucha por la permanencia.

POSIBLES ALINEACIONES

FC Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Eric Garcia, Balde; De Jong, Fermín, Dani Olmo; Lamine, Raphinha y Lewandowski.

Levante UD: Ryan; Toljan, Dela, Moreno, Manu Sánchez; Raghouber, Olasagasti, Carlos Álvarez; Tunde, Iván Romero y Etta Eyong.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Barcelona y Levante de la jornada 25 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el domingo 22 de febrero a las 16.15 horas en el Spotify Camp Nou.

DÓNDE VER

El duelo entre los azulgrana y los granotas se podrá ver por televisión a través del canal M+ LaLiga.