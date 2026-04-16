El FC Barcelona presenta una queja a la UEFA por el arbitraje ante el Atlético en Champions

Gavi y Pedri conversan con el colegiado del Atlético de Madrid-FC Barcelona de la Champions, el francés Clément Turpin - Europa Press/Contacto/Ropero

BARCELONA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha presentado este jueves una queja formal ante la UEFA en relación con la actuación arbitral en la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones frente al Atlético de Madrid, con billete para semifinales para el equipo rojiblanco.

Según informó el club blaugrana en un comunicado, a lo largo de los dos partidos se produjeron "varias" decisiones arbitrales que, a su juicio, no se ajustan a las reglas de juego, derivadas de una "aplicación incorrecta del reglamento" y de una "falta de intervención adecuada del sistema VAR" en varias acciones.

En este sentido, la entidad considera que la acumulación de estos errores ha tenido una "incidencia directa" en el desarrollo de los encuentros y en el resultado final de la eliminatoria, comportando un perjuicio tanto deportivo como económico.

Asimismo, el FC Barcelona indicó que, mediante esta reclamación, reitera solicitudes ya trasladadas previamente al organismo europeo y se ofrece a colaborar con la UEFA con el objetivo de mejorar el sistema arbitral y garantizar una aplicación "más rigurosa, justa y transparente" de la normativa.

Este mismo miércoles, el presidente electo del club blaugrana, Joan Laporta, tildó de "vergüenza" la actuación arbitral tanto en el 0-2 del Spotify Camp Nou como en el 1-2 de la vuelta en Madrid. "Es intolerable lo que nos han hecho", afirmó Laporta a los medios en el Village del Barcelona Open Banc Sabadell.