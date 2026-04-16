Koeman: "Es un poco exagerado culpar solo a los árbitros de la eliminación del Barça"

El seleccionador neerlandés de fútbol, Ronald Koeman, y la directora de la Fundación Cruyff España, Pati Roura, en la rueda de prensa de presentación de la Koeman Cup 2026 - FUNDACIÓN SPORTIUM

BARCELONA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador de Países Bajos y exentrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, ha asegurado este jueves que "es un poco exagerado culpar solo a los árbitros de la eliminación del Barça" en la Liga de Campeones, en referencia al comunicado del club azulgrana tras caer ante el Atlético de Madrid.

"No sé si el resultado final ha sido el más justo para el Barça, incluso jugando con uno menos ha sido superior al Atlético", señaló Koeman, que aun así reconoció que "las dos rojas que han recibido son rojas", en la presentación de la Koeman Cup 2026, torneo solidario de golf.

El técnico neerlandés también lamentó la sequía europea del conjunto blaugrana al apuntar que "son muchos años sin ganar la Champions, incluso teniendo a Messi y las plantillas que ha tenido el Barça, es extraño no haber ganado ninguna desde la última hace 11 años".

Por otro lado, tuvo palabras de elogio para el técnico rojiblanco, Diego Pablo Simeone, del que destacó que "tiene mucho mérito aguantar tanto tiempo con un mismo equipo y conseguir estas cosas".

Koeman realizó estas declaraciones durante la presentación de la sexta edición de la Koeman Cup by Fundación Sportium, un torneo benéfico que se celebrará los días 21 y 22 de mayo en el Club de Golf Barcelona y cuyos fondos irán destinados a la Fundación Cruyff.

Además, el exazulgrana valoró el futuro del joven Lamine Yamal, de quien dijo que "puede convertirse en líder ya no solo dentro del campo, sino fuera también", y ensalzó a Frenkie de Jong, al que considera "uno de esos jugadores de los que depende hacer cosas grandes o no".