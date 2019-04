Messi permite al Barça conquistar y festejar LaLiga en el Camp Nou

Actualizado 27/04/2019 23:06:19 CET

BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)

El FC Barcelona ha ganado este sábado su 26º título de Liga al superar al Levante UD (1-0) en el Camp Nou, y a tres jornadas para el final pudo festejar ante su afición el segundo campeonato consecutivo gracias a un gol de Leo Messi que terminó con 63 minutos de incertidumbre pese al dominio de un equipo blaugrana que no tuvo acierto pero sí paciencia para no demorar más el 'alirón'.

No fue una victoria fácil para el Barça, ya que Marc-André Ter Stegen se encontró un balón muerto rebotado por su palo izquierdo al borde del partido, en una acción extraña que estuvo cerca de significar el empate para el Levante. Y con él no hubiera habido fiesta. Pero el Barça estuvo afortunado y le valió con el buen partido hecho hasta ponerse por delante.

Si el Barça es campeón ya de forma matemática y si se puede relajar de aquí al final del campeonato liguero, centrándose en la Liga de Campeones y en la final de la Copa del Rey en busca de un posible tercer triplete, es gracias a Leo Messi. El argentino fue suplente, entró al partido al descanso y en 18 minutos dio por empezada la fiesta culé.

Messi abrió el marcador y desató a un Camp Nou que esperaba ya demasiado para ensayar el festejo del título. Vitoreado al marcar su gol número 34 en LaLiga Santander, el argentino aprovechó una asistencia con la cresta de Arturo Vidal, tras dos rebotes en el área 'granota', para recortar de una sentada a dos defensas, con la derecha, y batir a Aitor Fernández con la zurda.

La victoria del Atlético de Madrid ante el Valladolid obligaba al Barça a ganar y el '10' lo hizo posible. Jugó bien el equipo blaugrana y tuvo incontables ocasiones en las que Aitor Fernández sacó todo lo dirigido a sus tres palos, y el Levante apenas inquietó al Barça hasta verse por debajo en el marcador, intentando recuperar el punto virtual que tenían y que les era oro.

Los mejores minutos del Levante fueron tras el gol encajado. Un minuto después Marc-André Ter Stegen sacó con el pecho un tímido remate de Borja Mayoral y al rato fue el capitán, también entrado de refresco, José Luis Morales quien tuvo la mejor del partido tras un error en el despeje por parte del Barça; un mano a mano con Ter Stegen que, extraño en él, envió fuera.

Con parte de la permanencia en juego, el Levante dio un paso adelante. Previsible y normal. Raro fue ver a un Barça que había dominado a placer el juego en todos los aspectos, que sólo tenía pendiente afinar la puntería y lo hizo gracias a Messi, encajar tan mal el verse arriba, el saberse campeón. Costó tiempo y cambios, con la entrada de Busquets y Sergi Roberto, recuperar las riendas.

Tuvo más ocasiones Messi, hubo un disparo peligroso de Arturo Vidal e Ivan Rakitic hizo cantar gol a medio Camp Nou en un trallazo roscado desde la frontal del área que se fue fuera, para alivio de la 'estatua' Aitor Fernández. Los cánticos y las celebraciones empezaron ya en este punto, una vez el 'susto' de la reacción del Levante fue neutralizado, aunque tuvo esa réplica final con el palo y la subida al remate de Aitor para un córner final.

No hubo segundo gol, pero no hacía falta porque el Levante le puso más corazón que cabeza y no pudo mover el marcador. Los tres puntos estaban en el saco y, en él, también se metió una Liga ya reservada jornadas atrás. Al final salieron Messi, Busquets y Sergi Roberto, los 'rotados' en el once inicial, y el Barça selló un campeonato bien competido en el que sólo ha perdido, de momento, dos partidos.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: FC BARCELONA, 1 - LEVANTE UD, 0 (0-0, al descanso).

--EQUIPOS.

FC BARCELONA: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Arturo Vidal, Arthur (Busquets, min.73); Dembélé (Sergi Roberto, min.84), Suárez y Coutinho (Messi, descanso).

LEVANTE UD: Aitor Fernández; Coke, Ruben Vezo, Rober Pier, Luna; Vukcevic (Bardhi, min.65), Rochina (Roger, min.84), Campaña; Jason, Mayoral y Moses (Morales, descanso).

--GOL.

1-0. Min.63, Messi.

--ÁRBITRO: De Burgos Bengoetxea (C. Vasco). Amonestó a Rakitic (min.14), Piqué (min.70), Semedo (min.77), Busquets (min.90) en el FC Barcelona y a Rochina (min.56), Vezo (min.58), Coke (min.83) en el Levante UD.

--ESTADIO: Camp Nou, 91.917 espectadores.