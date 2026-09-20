FC Barcelona y Real Madrid ganan en la Liga F Move antes de iniciar la Champions

Claudia Pina durante un partido con el FC Barcelona - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona y el Real Madrid sumaron sendas victorias en la cuarta jornada de la Liga F Moeve 2026-2027 ante los recién ascendidos Deportivo Alavés (0-6) y Valencia CF (3-1) respectivamente, con las blaugranas ya líderes en solitario tras la clara derrota del Madrid CFF ante el RCD Espanyol (5-1).

El actual campeón continuó manteniendo su nivel goleador y no dio opciones a las 'Gloriosas' en Mendizorrotza con un set liderado por una sensacional Claudia Pina, autora de un triplete en el segundo tiempo y con uno de los goles de muy bella factura y desde muy lejos aprovechando que Sofía Fuente estaba adelantada. Caroline Graham Hansen, Sydney Schertenleib y la joven Carolina Ferrera fueron las encargadas de abrir el marcador en el primer tiempo.

Por su parte, el otro equipo de Champions, el Real Madrid, sumó su tercera victoria de la temporada y se mantiene a dos puntos del liderato tras imponerse por 3-1 en el Estadio Alfredo di Stéfano al Valencia CF en un choque donde apostó por las rotaciones pensando en la visita del martes del PSG francés.

Así, Pau Quesada dio descanso a la colombiana Linda Caicedo, que no disputó ni un minuto, al igual que María Méndez, mientras que Eva Navarro, Andreia Jacinto y Janou Levels jugaron en la segunda mitad de un partido dominado por las locales con los goles de Elisa Senns y Felicia Schröder, de vuelta de sanción, en el primer tiempo. Las visitantes recortaron para poner emoción por medio de Marcano, pero Athenea del Castillo, que regresaba de lesión, sentenció en el añadido.

El Real Madrid se colocó segundo aprovechando la derrota del Madrid CFF, que perdió su condición de invicto al caer por 5-1 en la visita a un RCD Espanyol que estrenó su casillero de victorias, mientras que el Athletic Club también encajó su primera derrota al caer por 1-0 en el derbi contra la SD Eibar. Los dos equipos vascos se quedan con siete puntos, los mismos que el FC Badalona Women que empató sin goles con una Real Sociedad que continúa sin ganar.

Además, el Atlético de Madrid volvió a la senda de la victoria tras ganar 1-0 al Logroño United con un solitario gol de Allegra Poljak, y el Sevilla FC y el Deportivo ABANCA lograron sendas claras victorias a domicilio ante el Costa Adeje Tenerife (1-3), que también sigue sin ganar, y el Granada CF (0-3).