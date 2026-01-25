FC Barcelona - Real Oviedo: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones. - EPDATA

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona recibe este domingo al Real Oviedo en el Spotify Camp Nou, en partido de la jornada 21 de LaLiga EA Sports, en un duelo entre el líder y el colista de la competición pero en el que, por muy favorito que llegue, el equipo blaugrana no debe confiarse porque su último tropiezo ante la Real Sociedad en Anoeta puso su liderato en jaque.

POSIBLES ALINEACIONES

FC Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Araujo, Balde; de Jong, Eric Garcia; Lamine Yamal, Olmo, Raphinha; y Lewandowski.

Real Oviedo: Aarón; Ahijado, Costas, Carmo, Alhassane; Colombatto, Sibo; Hassan, Reina, Chaira; y Viñas.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a FC Barcelona y Real Oviedo de la jornada 21 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el domingo 25 de enero a las 16.15 horas en el Spotify Camp Nou.

DÓNDE VER

El duelo entre los 'culers' y los carbayones se podrá ver por televisión a través del canal DAZN LaLiga.