FC Barcelona - Real Sociedad: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones.

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona recibe este domingo a la Real Sociedad en el Estadio Olímpico Lluís Companys, en la jornada 7 de LaLiga EA Sports, un partido en el que los azulgranas no quieren perder el ritmo de victorias en Liga y que llega en la antesala del duelo en Liga de Campeones ante el Paris Saint-Germain, mientras que los donostiarras buscan su segundo triunfo consecutivo.

POSIBLES ALINEACIONES

FC Barcelona: Joan García; Koundé, Eric García, Christensen, Gerard Martín; Casadó, De Jong; Bardghji, Dani Olmo, Rashford; y Lewandowski.

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Caleta-Car, Aihen; Carlos Soler, Gorrotxa, Brais; Kubo, Oyarzabal y Barrenetxea.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a FC Barcelona y Real Sociedad de la jornada 7 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el sábado 28 de septiembre a las 18.30 horas en el Estadi Lluís Companys.

DÓNDE VER

El duelo entre los azulgranas y los 'txuri urdin' se podrá ver por televisión a través de los canales Movistar+ Plus y Movistar LaLiga.