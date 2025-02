Fede Valverde aclara que no olvida lo que les "está sucediendo en esta liga" con los arbitrajes

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista uruguayo Fede Valverde quiso aclarar a la "afición" del conjunto merengue sus palabras sobre el arbitraje de este martes y dejó claro que su objetivo es el de centrarse en el partido ante el Manchester City, aunque no olvida lo que les está "sucediendo en esta liga".

"No quiero que me malinterprete nadie, pero sobre todo le quiero aclarar a nuestra afición; si hoy no hable de los arbitrajes que estamos sufriendo es porque me conozco y debo centrarme en mañana", escribió Valverde en su perfil oficial de 'X'.

El jugador madridista recalcó que "todo el mundo ha visto" lo que le está "sucediendo en esta liga" al equipo con el tema arbitral. "Y no lo olvido, pero ahora debemos poner el foco en mañana, y yo estaré al cien por cien como siempre lo he estado", sentenció.

Este tuit del sudamericano llegó horas después de que hubiese eludido atacar a los árbitros en España. "No soy quien para juzgar a un árbitro y a otra persona que también está haciendo su trabajo. Al final, somos todos humanos, podemos equivocarnos, y los árbitros también se les critica mucho y cuando hacen las cosas bien, jamás tampoco se les halaga", advirtió en la rueda de prensa previa al partido de este miércoles ante el Manchester City inglés.

"Lo único que puedo hacer y por lo que preocuparme es por estar a disposición del equipo y como uno de los capitanes hacer que el grupo entienda que tenemos que seguir pensando en nosotros, seguir trabajando y dando el máximo para ganar y darle títulos a este club, que eso es más importante y es una preocupación grande. Dar lo mejor a este club y ganar título es por lo que uno está acá", zanjó Valverde.