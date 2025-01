Fede Valverde: "Hay muchísimo ánimo de revancha, el día del 0-4 costó dormir"

Sobre la polémica entre su mujer y Ancelotti: "No puedo discutir quién tiene razón, los dos defendieron lo que más quieren"

MADRID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del Real Madrid Fede Valverde ha reconocido que tienen "muchísimo" ánimo de revancha para tratar de doblegar al FC Barcelona en la final de la Supercopa de España de este domingo después del 0-4 de esta temporada en el Santiago Bernabéu, y considera "duro" el momento que tuvieron que pasar Dani Olmo y Pau Víctor hasta que el Consejo Superior de Deportes concedió la cautelarísima al conjunto azulgrana para que pudiesen jugar.

"Costó dormir ese día, fue duro. Uno no se espera un resultado tan amplio. Teníamos mucha ilusión de poder hacer un buen partido ese día. Creíamos que podíamos ganar, en el primer tiempo habíamos tenido oportunidades de marcar gol. En la segunda parte ellos salieron mejor, nosotros no salimos tan concentrados como deberíamos salir. No hicimos las cosas perfectas como hay que hacerlas en un partido de este estilo y nos perjudicó. Lo importante es que eso nos dio mucha fuerza para salir adelante y para convertirnos en el equipo que somos hoy", declaró en rueda de prensa.

Además, este primer título del año les ofrece la oportunidad de empezar 2025 "de la mejor forma". "El trofeo es muy importante, sobre todo por la confianza que te da anímicamente para lo que queda de temporada. Después de seis meses duros, queda lo más fuerte, lo principal, que son las peleas por todos los títulos. Siempre que hemos ganado este título nos ha dado un salto muy importante para afrontar las demás competiciones. El rival que tenemos es muy especial y esperamos hacerlo de la mejor manera posible", apuntó.

"Si ganamos mañana, seguiremos demostrando que somos el mejor club del mundo. Podemos tener partidos malos, no tan buenos, pero al final de temporada siempre somos los que conseguimos los títulos, siempre somos el equipo que gana todo", prosiguió el uruguayo.

Valverde también reconoció su preocupación por la línea adelantada del Barça, que en el Bernabéu causó estragos. "Obviamente que nos preocupa porque lo que está haciendo el Barça lo está haciendo de buena forma. Esa línea adelantada la hacen muy bien. Tenemos que ser precavidos para, sobre todo los mediocampistas o los defensas, mirar esa línea adelantada e intentar dar el pase justo para que los delanteros queden de cara a gol", manifestó.

En otro orden de cosas, el centrocampista blanco empatizó con la situación de Dani Olmo y Pau Víctor. "Es ajeno a mí y no voy a opinar. Mi deber es defender al Real Madrid. Poniéndome en la situación de los dos jugadores, es duro, es difícil estar pasando por estos momentos; siendo jugador, uno siempre quiere jugar. Es difícil entrenar sabiendo que no vas a poder jugar el fútbol. Debe ser duro. Lo importante es que sigan con la constancia de entrenar, de prepararse. No es bonito pasar por esos momentos", subrayó.

Por otra parte, Valverde sorprendió al hablar de la polémica suscitada hace unos meses por un mensaje de su mujer en redes sociales criticando la posición en la que le había puesto Carlo Ancelotti. "Entre él y yo nunca hubo ni una discusión ni un conflicto. Como no uso redes sociales, para mí fue toda una sorpresa terminar el partido y empezar a recibir mensajes de mi gente cercana preguntando por lo que había pasado. Yo creo que el entrenador siempre quiere lo mejor para mí y para el equipo, eso sin ninguna duda. Mi mujer obviamente quiere también lo mejor para mí. No puedo discutir quién tiene razón y quién no", señaló.

En este sentido, aseguró que "las dos partes han defendido lo que más quieren". "El entrenador ha defendido al equipo y mi mujer me ha defendido a mí porque soy su pareja y el papá de sus hijos. Creo que es todo entendible, es todo normal. Lo importante es que entre el entrenador y yo tengamos las cosas claras, seamos honestos entre nosotros. Días después tuvimos una charla y quedó así, sin más. Ni yo me he enojado por lo que mi mujer pensaba ni me he enojado por la decisión del entrenador", expresó.

Sobre su poco descanso esta temporada, el futbolista madridista se mostró "feliz de poder seguir disputando partidos, sobre todo como titular". "Estoy muy contento de tener la confianza del entrenador para disputar cualquier partido. En la Copa del Rey acordamos que iba a jugar 45 minutos; él contento y yo feliz. Sigo sumando partidos en este club, intentando dejar una huella en el Real Madrid, que es el mejor club del mundo. Ya tendré tiempo de descansar en julio, si Dios quiere", expuso.

Además, recordó su dura entrada sobre Álvaro Morata en la final de la Supercopa de 2020 y que fue vital para que el Real Madrid alzase el título. "No voy a opinar si está bien o está mal. Fue la situación, mi mente en ese momento optó por hacer eso. Fue lo mejor para el equipo, no sé si está bien o está mal", dijo. "Lo de Morata fue especial, porque gracias a eso y a la atajada, a los penales que marcaron mis compañeros, pudimos ganar otro título. Mi nombre creció a partir de ese momento", indicó.

"El año pasado igual nos vino bien perder algún partido y poder cambiar la situación, no creernos más que nadie, seguir siendo los mismos, seguir trabajando con humildad, seguir fortaleciendo el grupo. Esos dos partidos fueron claves para cambiar la situación, eso nos benefició", añadió.

Por último, se mostró confiado en el liderazgo de Kylian Mbappé. "Yo no puedo darle lecciones a un jugador que ya ha ganado un Mundial con poca edad, que ha disputado otra final de Mundial, que es ya una de las leyendas del fútbol. Él sabrá lo que tiene que hacer. Nosotros estamos acá para acompañarlo, para ayudarlo", finalizó.