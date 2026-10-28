Fede Valverde se pone "a disposición para ayudar en lo que sea necesario" tras el accidente ferroviario en Toledo

Fede Valverde, capitán del Real Madrid CF, en un calentamiento en el Santiago Bernabéu. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El capitán del Real Madrid, Fede Valverde, se puso este miércoles "a disposición para ayudar en lo que sea necesario" después del accidente ferroviario en Toledo, además de mandar su "cariño y apoyo" a los heridos y afectados.

"Mi más sentido pésame a las familias de las víctimas del trágico accidente ferroviario de Toledo. Todo mi cariño y apoyo a los heridos y afectados", escribió el centrocampista del conjunto merengue en una publicación de 'Instagram'.

El uruguayo mandó "mucha fuerza" a los afectados. "Como capitán del Real Madrid, me pongo a disposición para ayudar en lo que sea necesario y colaborar en la difusión de información que pueda ayudar a localizar a las personas desaparecidas", aseguró el jugador, que después compartió también información sobre personas desaparecidas por el accidente.

La cifra de personas fallecidas tras el choque del tren AVE 2080 y el tren Iryo 6076 que se ha registrado este miércoles en la localidad toledana de Urda es de al menos 68 fallecidos. El siniestro se habría registrado a las 8.54 horas, cuando el AVE con salida de Madrid y destino Sevilla chocó con el Iryo que iba por delante y causó el descarrilamiento de los últimos dos vagones del tren alcanzado.