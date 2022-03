La Federación Alemana de Fútbol investiga la suspensión del Bochum-Gladbach

Berlín, 19 Mar. (dpa/EP) -

La Federación Alemana de Fútbol (DFB) anunció este sábado que ya investiga la suspensión del partido de la Bundesliga entre el Bochum y el Borussia Mönchengladbach después de que un juez de línea recibiese el impacto de un vaso de plástico lanzado desde la grada.

La DFB dijo que primero revisaría los informes del árbitro del partido y de las fuerzas de seguridad, así como las imágenes de televisión, al tiempo que iniciaría una investigación contra el club local, el Bochum.

El presidente de la comisión de control de la DFB, Anton Nachreiner, reconoció que "sería importante que el Bochum hiciera todo lo posible por identificar al infractor y luego hacerle responsable hasta las últimas consecuencias".

La DFB afirmó que su órgano disciplinario decidirá el resultado final del partido, cuyo marcador dominaba el Gladbach por 2-0 en el momento de la suspensión. La DFB explicó que el equipo no responsable en un caso así es declarado vencedor por 2-0, o por el resultado alcanzado en ese momento si es más abultado.

El partido fue suspendido el viernes por la noche después de que el asistente Christian Gittelmann recibiera el impacto de un vaso en la cabeza, hacia el minuto 70, tras lo cual fue acompañado por el árbitro Benjamin Cortus al vestuario. Los jugadores del Bochum, furiosos, discutieron con los aficionados de la grada desde la que fue lanzado el vaso antes de abandonar también el campo junto con el equipo visitante.

Gittelmann ya está en su domicilio y se está recuperando. "El golpe me pasó factura, sobre todo porque me dio de lleno y de forma inesperada en la cabeza", dijo el juez de línea de 39 años en una entrevista publicada hoy en la página web de la DFB. "Tras el incidente, me hice examinar ayer (viernes) en el hospital por precaución. Me diagnosticaron una contusión en el cráneo y un latigazo cervical", explicó, afirmando que el el golpe lo dejó "aturdido".

"Ahora me tomaré unos días para descansar y procesar el asunto", indicó Gittelmann. "Estaré encantado de volver a los terrenos de juego lo antes posible. Tengo programada una convocatoria internacional el próximo fin de semana", aseguró.