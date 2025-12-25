La Federación Alemana de Fútbol multó la temporada pasada con 12 millones a los clubes por usar pirotecnia

Lance de un partido del Eintracht Frankfurt. - Marc Schüler/dpa

FRÁNCFORT (ALEMANIA), 25 Dic. (dpa/EP) -

La Federación Alemana de Fútbol (DFB) multó con 12 millones de euros a los clubes profesionales durante la temporada 2024/25 principalmente por usar pirotecnia, prohibida en los estadios, lo que supuso una cifra algo menor a los 12,5 millones de su sanción en la campaña 2023/24.

De entre los equipos participantes en las tres divisiones más altas del fútbol masculino en Alemania, el FC Köln recibió la mayor multa con 924.355 euros, seguido por el Eintracht Frankfurt con 764.600 euros y por el Hamburger SV con 623.555 euros.

La tercera división experimentó un aumento global de 1,5 millones de euros a 2,24 millones en el curso 2024/25, encabezado por los 428.460 euros del Dynamo Dresden. Las multas a los clubes de la Bundesliga y la segunda división fueron alrededor de un millón de euros más bajas.

Los clubes pueden destinar un determinado porcentaje de la multa a medidas de prevención de la violencia, lo que significa que la DFB recibió finalmente unos 8 millones de euros. De ellos, 6 millones se donaron a fundaciones futbolísticas.