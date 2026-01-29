La Federación China de Fútbol sanciona de por vida a 73 personas y castiga a 13 clubes por actividades ilegales

PEKÍN, 29 Ene. (dpa/EP) -

El exseleccionador nacional de China Li Tie y el expresidente de la Federación China de Fútbol (CFA) Chen Xuyuan se encuentran entre las 73 personas sancionadas de por vida por el ente federativo asiático, que también castigó a 13 clubes con hasta 10 puntos menos en la próxima temporada, por un caso de amaño de partidos, apuestas y actividades ilegales.

El exjugador del Everton Li, que disputó 91 partidos internacionales como jugador y fue seleccionador de China entre 2019 y 2021, y Chen, que presidió la CFA entre 2019 y 2023, ya fueron condenados a 20 años y cadena perpetua, respectivamente, en juicios relacionados con la corrupción en 2024.

Los clubes más afectados son el subcampeón de la temporada pasada, el Shanghai Shenhua, y el Tianjin Jinmen Tiger, a los que se les han descontado 10 puntos y se les ha impuesto una multa de 1 millón de yuanes (más de 120.000 euros) a cada uno. Al Shanghai Port, actual campeón, y al Beijing Guoan, club de la capital, se les han descontado 5 puntos y se les ha impuesto una multa de 400.000 yuanes (más de 48.000 euros) a cada uno.