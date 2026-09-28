La Federación Irlandesa defiende la gestión del polémico partido ante Israel: "Salieron al campo como un país"

El jugador irlandés Jayson Molumby y el israelí Assaf Tzur, en la Liga de Naciones. - Vincenzo Orlando/IPA via ZUMA Pr / DPA

LONDRES, 28 Sep. (PA Media/dpa/EP) -

El presidente de la Federación Irlandesa de Fútbol (FAI), Paul Cooke, ha defendido que se gestionó "bastante bien" el encuentro de la Liga de Naciones contra Israel, el cual ganaron por 0-3 este domingo, después de que su desarrollo estuviera en el aire, por lo que resaltó el "coraje" de sus jugadores.

Irlanda venció a Israel por 0-3 el domingo en el Nagyerdei Stadion de Debrecen, en Hungría, un partido que estuvo en el aire la mañana anterior después de que el portero irlandés Gavin Buzunu se declarara no disponible para la convocatoria y publicara un comunicado en Instagram en el que afirmaba que sería "un error participar".

Su postura provocó una votación entre la plantilla y una reunión de emergencia el sábado por la mañana. Tras esto, tal y como deslevó el CEO de la FAI, David Courell, se decidió por "una mayoría significativa" disputar el partido, que tuvo lugar en Hungría ante unos 150 aficionados israelíes y un puñado de seguidores irlandeses.

"Creo que hemos gestionado bastante bien la semana", afirmó Cooke tras el partido. "Antes de entrar en eso, creo que si nos fijamos en el coraje, el rendimiento y la forma en que se comportaron todos los que estaban aquí esta noche, esos veinte y tantos jugadores salieron al campo como una nación, como un país. Deberíamos estar muy orgullosos de las dificultades a las que se han enfrentado", destacó.

En una asamblea general extraordinaria celebrada el 8 de julio, la asamblea general de la FAI votó por 75 votos a favor, 32 en contra y 3 abstenciones a favor de una moción para "cumplir con sus obligaciones" jugando contra Israel, "al tiempo que se reconoce la intensidad de los sentimientos en apoyo a Palestina".

La moción también pedía a los miembros que "reconocieran el profundo impacto que cualquier incumplimiento tendría en el fútbol irlandés", incluidas posibles sanciones "indeterminadas" que, según Cooke, seguían siendo poco claras incluso tras la victoria de Irlanda.

Cooke afirmó que la UEFA "nunca había comunicado nada concreto" sobre cuáles podrían ser esas sanciones más allá de lo establecido en su reglamento oficial. "Tenemos la responsabilidad de velar por lo que es mejor para el fútbol irlandés y por el futuro del fútbol irlandés", reiteró.

Irlanda regresará a Dublín, donde se enfrentará a Austria en el Aviva Stadium el jueves, un partido que sigue estando envuelto en la polémica, ya que algunos sectores de la población están descontentos con la decisión de los jugadores de jugar y con la gestión de la situación por parte de la FAI.