La Federación Noruega de Fútbol pide la dimisión de Infantino: "La confianza se ha perdido"

Archivo - La presidenta de la Federación Noruega de Fútbol, Lise Klaveness - Fredrik Varfjell/NTB/dpa - Archivo

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Federación Noruega de Fútbol (NFF, por sus siglas en noruego) ha pedido este viernes la dimisión de Gianni Infantino como presidente de la FIFA al entender que ha perdido "la confianza" del mundo del fútbol, y cree que necesita "un nuevo liderazgo" para reconstruirla.

"Tras una evaluación exhaustiva, creemos que la confianza se ha perdido y que la FIFA necesita un nuevo liderazgo. Cuando la confianza se pierde, el liderazgo también debe ser evaluado. Por lo tanto, creemos que el mandato de Gianni Infantino como presidente de la FIFA debe terminar y le pedimos que renuncie", declaró la presidenta de la Federación Noruega de Fútbol, Lise Klaveness.

La exfutbolista, de 45 años, fue señalada hace unos días por el expresidente de la FIFA Joseph Blatter como una de las mejores candidatas a suceder a Infantino. "La FIFA necesita un nuevo liderazgo para reconstruir la confianza, fortalecer la buena gobernanza y garantizar que las reformas de la organización se implementen realmente. Creemos que esto redunda en beneficio del fútbol", afirmó Klaveness.

Hace una semana, la FIFA confirmó que planeaba crear FIFA Forward Enterprise (FFE), una filial propiedad del organismo rector del fútbol mundial y controlada por él y con la que se abriría la puerta a inversores privados. Con ello, se procedería a vender parte de los torneos FIFA, como el Mundial o el Mundial de Clubes.

La CONMEBOL -Confederación Sudamericana de Fútbol-, la CONCACAF -Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol- y la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) mostraron su oposición al proyecto, mientras que la UEFA fue más allá y anunció, junto a sus 55 federaciones miembro, que "no" participarían en las competiciones FIFA si siguiese adelante la propuesta. Poco después, Infantino decidía dar marcha atrás y cancelar el proyecto.

Durante la reunión de la Junta Directiva de la NFF se trataron los últimos acontecimientos en la FIFA y se llegó a la conclusión de que la única opción es la marcha de Infantino. "La NFF pide la dimisión del presidente de la FIFA y solicita una revisión de la FIFA. La NFF cree que ha llegado el momento de un cambio de liderazgo en la FIFA y tomará la iniciativa para una revisión exhaustiva de la gobernanza de la organización y de los esfuerzos de reforma", expresó la federación en un comunicado.

La de la NFF es la primera voz discordante desde que Infantino canceló su plan. Este mismo viernes, La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) mostró su respaldo a la gestión del mandatario suizo, destacando su "solidez institucional basada en un modelo de gobernanza claro, estable y transparente", mientras que la Federación Mexicana (FMF) apoyó su "liderazgo" para "seguir impulsando el desarrollo del fútbol a través del fortalecimiento institucional".

"Nuestro objetivo es aprovechar el margen de maniobra que se ha creado para lograr una gobernanza verdaderamente eficaz, con transparencia y buenos procesos de toma de decisiones en la gestión del fútbol internacional", apuntó Klaveness. "Ahora debemos analizar qué medidas son necesarias para fortalecer la separación de poderes, los mecanismos de control y la transparencia", añadió.

La NFF también resaltó el "patrón" que se repite en la manera de proceder de la FIFA. "Se toman decisiones de gran importancia sin el respaldo de los propios órganos de la FIFA, sin transparencia en los procesos y sin la distancia con los líderes estatales y las partes interesadas externas que exigen las propias normas de la FIFA", subrayó.

Además, considera que sucesos recientes, como el 'caso Balogun' y la propuesta de crear FIFA Forward Enterprise, han intensificado aún más el debate sobre el poder en la FIFA. "La Federación Noruega de Fútbol considera que la pérdida generalizada de confianza ha mermado la credibilidad institucional del actual presidente, necesaria para gobernar la FIFA. Por consiguiente, la Federación Noruega de Fútbol solicitará la dimisión del presidente de la FIFA", expuso, añadiendo que pedirá "una revisión completa de la gobernanza de la FIFA, basándose en el programa de reformas de 2015-2016".

"La NFF planteará las preocupaciones y denuncias de la asociación relacionadas con el 'caso del Premio de la Paz de la FIFA', el 'caso Balogun' y el 'caso de FIFA Forward Enterprise' en una apelación ante los órganos competentes de la FIFA", continuó.

Sin embargo, no quiso pronunciarse sobre los candidatos a suceder a Infantino. "La votación de la NFF se decidirá en la reunión de la Junta Directiva antes de la fecha límite de presentación de candidaturas, el 18 de noviembre de 2026", finalizó.