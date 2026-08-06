La amenaza de boicot de la UEFA sigue vigente porque el apoyo de la FIFA a Infantino "no cambia nada"

Archivo - El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin. - Europa Press/Contacto/Predrag Milosavljevic

LONDRES, 6 Ago. (dpa/EP) -

El boicot europeo a la Copa Mundial de la FIFA sigue en pie, según ha afirmado la UEFA después de que la Federación Internacional de Fútbol asegurase que su presidente, el criticado Gianni Infantino, seguirá en el cargo porque cuenta con el "apoyo total" de su Junta Directiva.

"Las federaciones de la UEFA fueron muy claras en cuanto a las condiciones asociadas a la no participación en las competiciones de la FIFA", indicó este jueves en un comunicado la institución que preside Aleksander Ceferin.

"En primer lugar, debían retirarse las propuestas de privatización de las principales competiciones y, en segundo lugar, debían darse garantías de que nunca más se volverían a realizar intentos de desfigurar el fútbol de esta manera", subrayó la misma nota de prensa.

"Estas condiciones no se han cumplido. Además, la UEFA dejó muy claro en su comunicado del sábado que ha perdido la confianza en la presidencia de Gianni Infantino. Esa postura se mantiene", añadió el texto. "El anuncio de ayer de que algunas personas empleadas por el presidente de la FIFA (y cuyas carreras dependen de su favor) están de acuerdo con él no cambia nada", apostilló la nota del organismo europeo.

La UEFA se opuso al proceso que había seguido Infantino, pero sobre todo a la posibilidad de que inversores privados ejercieran influencia sobre una competición deportiva, ante el temor de que pudieran presionar para que se celebraran eventos cada vez más grandes y frecuentes.

Infantino tenía la intención de crear una empresa, llamada FIFA Forward Enterprise (FFE), que gestionase los aspectos comerciales y operativos de sus competiciones, incluidos los Mundiales masculinos y femeninos de selección y también los Mundiales de Clubes.

El detalle más polémico fue la intención de vender una participación del 20% de la empresa a inversores privados. La FIFA confirmó la semana pasada que el fondo Thrive Eternal, fundado por Joshua Kushner --hermano del yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump--, había sido la firma designada para liderar el grupo de inversores.

Según informó por primera vez 'The Guardian' el 30 de julio, se cree que la UEFA también está considerando encargar un estudio para evaluar si la valoración de 20.000 millones de dólares de la FFE propuesta por la FIFA estaba por debajo del precio de mercado.

Incluso después de que Infantino confirmase el 1 de agosto que sus planes con la FFE habían sido retirados, la UEFA dijo en otro comunicado que había "perdido la confianza" en él. El apoyo de su Junta Directiva y las disculpas emitidas por el plan de la FFE tampoco han hecho cambiar de opinión a la Federación Inglesa de Fútbol respecto a Infantino.

Al parecer, el organismo rector inglés sigue adelante con el envío de una carta a la FIFA confirmando que retiraría su apoyo a una posible candidatura de Infantino para la reelección presidencial el próximo año. La Federación de Fútbol de Gales también ha retirado públicamente su apoyo, al igual que las federaciones de Serbia, Suecia y Finlandia.