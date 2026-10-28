La Federación Paulista visita España para intercambiar conocimientos con Liga F y ver modelos de gestión

Beatriz Álvarez y Reinaldo Carneiro durante la visita de la Federación Paulist a Liga F - LIGA F

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Paulista de Fútbol (FPF) ha desarrollado durante una semana una amplia agenda de trabajo en Madrid y Barcelona junto a Liga F y parte de sus clubes, en el marco del acuerdo de colaboración firmado por ambas entidades para impulsar conjuntamente el crecimiento, la profesionalización y la proyección internacional del fútbol femenino.

Según informó este miércoles Liga F, la expedición brasileña estuvo encabezada por el presidente de la FPF, Reinaldo Carneiro; su vicepresidente, Mauro Silva; y la directora de Fútbol Femenino, Kin Saito, acompañados por directivos y representantes de diferentes clubes del fútbol paulista y de 'Petrobras', compañía que mantiene una importante alianza con la federación para el desarrollo de sus competiciones y proyectos de fútbol femenino.

Para la patronal, esta visita supone "un nuevo paso" en la alianza rubricada el pasado mes de agosto en Sao Paulo con la FPF, para establecer "un marco de cooperación dirigido al intercambio de conocimientos y buenas prácticas en diferentes ámbitos, entre ellos la formación técnica y administrativa, la internacionalización, el desarrollo institucional, proyectos de impacto social, investigación y visitas técnicas".

Ambas organizaciones acordaron entonces trabajar de manera conjunta en la identificación de proyectos y soluciones que contribuyan a acelerar el desarrollo del fútbol femenino en España y Brasil.

De este modo, "bajo el concepto de una inmersión en el fútbol femenino profesional español", la delegación brasileña "pudo conocer de primera mano el funcionamiento de Liga F, su evolución desde el nacimiento de la competición profesional y las diferentes áreas que conforman actualmente su estructura".

Así, a lo largo de las diferentes sesiones celebradas en la sede de Liga F, profesionales de la organización abordaron cuestiones relacionadas con la historia y desarrollo de la competición, estrategia comercial, marco jurídico y gobernanza, gestión de la competición, construcción y posicionamiento de marca y experiencia del aficionado.

La formación se trasladó también al terreno de juego con una experiencia de 'Match Day' durante el encuentro de la Liga F Moeve entre el Atlético de Madrid y el Madrid CFF, que permitió a los integrantes de la expedición conocer desde dentro la operativa y coordinación que requiere la organización de un partido de la competición profesional.

El programa permitió además acercar a la delegación brasileña a diferentes modelos de gestión dentro de los propios clubes de Liga F. En Barcelona, la expedición realizó una inmersión de dos jornadas con el FC Barcelona, donde pudo "profundizar en su modelo de negocio y estrategia comercial, así como en su estructura organizativa y de gestión del fútbol femenino".

La agenda incluyó también una visita a la Ciudad Deportiva Joan Gamper para conocer de primera mano el trabajo que desarrolla el club en torno a su primer equipo femenino. Ya en Madrid, el Atlético de Madrid recibió a la delegación en su Ciudad Deportiva de Alcalá de Henares para compartir la evolución de su proyecto femenino desde sus orígenes hasta su actual desarrollo deportivo y comercial, además de su estrategia de marketing y posicionamiento, así como conocer la perspectiva de las futbolistas.

La jornada se completó con una sesión impartida por Sandro Arrufat, consejero del Costa Adeje Tenerife, dedicada a desgranar el modelo del conjunto canario como club femenino independiente, ampliando así la perspectiva sobre las diferentes estructuras que conviven actualmente en Liga F.

"Esta diversidad de experiencias ha permitido a la delegación paulista obtener una visión transversal del fútbol femenino profesional español, combinando el trabajo desarrollado desde Liga F como organizador de la competición con la realidad y los diferentes modelos de gestión de sus clubes", remarcó Liga F.

El organismo que preside Beatriz Álvarez celebró una visita que vuelve a poner de manifiesto "la excelente sintonía existente" entre las dos organizaciones y su "voluntad de convertir el acuerdo institucional en proyectos concretos, generación de conocimiento y nuevas oportunidades para el fútbol femenino".

La alianza adquiere además una especial dimensión ante el escenario que afrontará Brasil en los próximos meses con la celebración de la Copa del Mundo Femenina, entre el 24 de junio y el 25 de julio, y donde Sao Paulo será una de las sedes, "en un momento especialmente relevante para continuar fortaleciendo las estructuras, la visibilidad y el legado del fútbol femenino brasileño".

"La semana de trabajo en España consolida así el puente iniciado en São Paulo entre Liga F y la FPF compartiendo la convicción de este intercambio internacional con una visión a largo plazo y concepción bidireccional: compartir conocimiento, formación de profesionales, creación de sinergias entre organizaciones y clubes y aprender a trabajar de forma conjunta para contribuir a construir un fútbol femenino cada vez más profesional, sostenible y competitivo a nivel global", sentenció la patronal de clubes profesionales femeninos.