Las Federaciones de Finlandia, Suecia y Dinamarca muestran "inquietud por las deficiencias en la gobernanza" de la FIFA

Archivo - El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en un Congreso en Vancouver (Canadá). - Darryl Dyck/Canadian Press via Z / DPA - Archivo

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las Federaciones de Fútbol de Finlandia, Suecia y Dinamarca pidieron al comisario de Equidad Intergeneracional, Juventud, Cultura y Deporte de la Unión Europea (UE), Glenn Micallef, "una coordinación más estrecha entre el fútbol europeo y los responsables políticos europeos" tras las últimas decisiones de la FIFA, entre ellas la propuesta, finalmente retirada, de vender participaciones del Mundial a inversores privados.

"En nombre de la Federación Finlandesa de Fútbol (SPL), la Federación Sueca de Fútbol (SvFF) y la Federación Danesa de Fútbol (DBU), expresamos nuestra profunda preocupación por los recientes acontecimientos en el fútbol internacional y proponer una coordinación más estrecha entre el fútbol europeo y los responsables políticos europeos", trasladaron los dirigentes Ari Lahti (SPL), Simon Aström (SvFF) y Jesper Moller (DBU).

Las entidades recordaron que "los clubes, los voluntarios, los jugadores y los aficionados no son simplemente partes interesadas en el fútbol; son los cimientos del mismo". "Este es el núcleo del Modelo Deportivo Europeo: una estructura futbolística abierta y basada en el mérito, construida sobre la competencia leal, la participación democrática y la solidaridad económica", apuntaron.

"Es nuestra responsabilidad proteger ese modelo cuando las decisiones a nivel internacional amenazan con debilitar la confianza en las instituciones que rigen nuestro deporte. Esto sigue siendo una prioridad para nosotros, y esperamos volver a debatirlo en nuestra próxima reunión nórdica en Groenlandia en 2027", desearon.

Así, confesaron que "los recientes acontecimientos en el seno de la FIFA", en relación a toda la polémica que ha rodeado en las últimas semanas al presidente Gianni Infantino, les han causado "gran preocupación". "En todos los países nórdicos, hemos expresado nuestra inquietud por las deficiencias en materia de gobernanza, transparencia y toma de decisiones dentro de la FIFA", dijo la carta enviada al comisario.

"La propuesta de 'FIFA Forward Enterprise' puso de relieve estas preocupaciones de forma especialmente acusada. La perspectiva de que inversores privados adquirieran participaciones en las competiciones y actividades comerciales de la FIFA, unida a un proceso que carecía de suficiente transparencia, consulta y base democrática, planteó cuestiones fundamentales sobre quién controla, en última instancia, el futuro del fútbol mundial. La propuesta ya ha sido retirada, pero las cuestiones que planteó no han desaparecido", denunciaron.

Por esto, defendieron que el fútbol "no puede exigir responsabilidad democrática, transparencia e integridad a clubes, ligas y federaciones nacionales mientras acepta estándares más bajos en las altas esferas del fútbol internacional".

"Las normas de la FIFA deben aplicarse por igual, y sus instituciones rectoras deben poder demostrar que las decisiones se toman de forma independiente, transparente y en interés del fútbol. Las decisiones de gran importancia para el fútbol mundial no pueden impulsarse sin la participación adecuada de los órganos elegidos de la FIFA y de las federaciones miembro", agregaron.

Las tres federaciones son partidarias de "un debate europeo más amplio sobre la futura gobernanza del fútbol internacional", y aplaudieron "el énfasis de la Comisión en el fortalecimiento del modelo deportivo europeo". "Las instituciones europeas, la UEFA y las federaciones nacionales de fútbol tienen funciones y responsabilidades diferentes, pero compartimos el interés por proteger un modelo basado en la apertura, la participación democrática, el mérito deportivo y la solidaridad", comentó la carta.

"El intento de poner en marcha la Superliga Europea en 2021 demostró lo que se puede lograr cuando las federaciones de fútbol europeas y los responsables políticos europeos se unen en defensa de los principios fundamentales de este deporte. Los últimos acontecimientos demuestran que esta coordinación sigue siendo necesaria", recordaron.

Por tanto, los presidentes de las federaciones de fútbol de Finlandia, Suecia y Dinamarca pidieron reunirse con el comisario Micallef en Bruselas. "Dicha reunión debería abordar tanto los últimos acontecimientos en el seno de la FIFA como la cuestión más amplia de cómo las organizaciones deportivas democráticas y los responsables políticos europeos pueden colaborar entre sí", explicaron.

"Cuando se pueden tomar decisiones fundamentales sobre las competiciones, las instituciones y el futuro comercial del fútbol sin la suficiente transparencia ni participación democrática, está en juego la propia esencia de este deporte. Juntos debemos asegurarnos de que el alma del fútbol nunca más se ponga a la venta", concluyó el documento.