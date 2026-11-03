Felipe Miñambres, presidente del CD Tenerife: "Son momentos de debilidad y de no creernos lo que ha pasado"

Archivo - Felipe Miñambres, presidente del CD Tenerife. - CD TENERIFE - Archivo

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del CD tenerife, Felipe Miñambres, confesó que el club atraviesa "momentos de debilidad, de tristeza" y de no creerse "lo que ha pasado", tras la muerte del delantero madrileño Jesús de Miguel después de un fuerte choque con el portero del FC Andorra Jesús Owono, en el encuentro correspondiente a la jornada 12 de LaLiga Hypermotion.

"Estamos en momentos de debilidad todos, de tristeza, de no creernos lo que ha pasado, pero pasaremos el luto, nos uniremos con seguridad a toda la gente alrededor de este sentimiento, que nos tiene que hacer estar mucho más unidos", expresó el dirigente a los medios de comunicación.

El grave incidente ocurrió en los minutos finales de la prolongación del Tenerife-Andorra de este lunes, cuando el delantero recibió un impacto por un rodillazo del guardameta visitante Jesús Owono --expulsado con roja directa-- que le provocó la pérdida de conocimiento y convulsiones sobre el terreno de juego, requiriendo la práctica inmediata de maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) por parte de las asistencias sanitarias presentes en el estadio.

De Miguel logró recuperar el pulso y la respiración autónoma antes de ser introducido en la ambulancia con soporte vital para su traslado al centro hospitalario. Después, el club insular informó del ingreso de urgencia de De Miguel en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria tras sufrir una parada cardiorrespiratoria provocada por el fuerte golpe. Y, de madrugada, el Tenerife avanzó que su estado empeoró neurológicamente, antes de la muerte este martes a las 08.00 horas.

"Es un día triste y tenemos que pasar una semana de luto, nosotros sabemos que jugadores, mujeres de jugadores, vamos a necesitar ayuda (psicológica), ya la tenemos, nos la han ofrecido y la seguiremos teniendo. Necesitaremos ayuda profesional, pero también la ayuda de todos nuestros seguidores, porque ellos tendrán el mismo sentimiento que nosotros tenemos hoy", relató.

Miñambres aseguró que harán al futbolista "el homenaje que se merece", aunque lo llevarán "siempre en el corazón". "Ha sido una situación increíble y una desgracia grandísima la que hemos sufrido", lamentó, antes de avanzar que han pedido a LaLiga suspender el encuentro ante el CD Badajoz de Copa del Rey, de este miércoles, y ante el Granada CF, de la jornada 13 de LaLiga Hypermotion, previsto para este sábado.

"Hemos hablado con LaLiga, el Granada ha mostrado todo su apoyo y también hablaremos con la Federación para pedir también el del Badajoz e iniciar ya después el día del Ceuta. Necesitamos ese tiempo para tratar de lo mínimo que podamos recuperarnos", explicó, avanzando que volverían a competir el próximo domingo 15 de noviembre (14.00) en el Estadio Heliodoro Rodríguez López.