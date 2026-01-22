Fermín: "Es muy duro que Pedri pueda estar lesionado"

Fermín López - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del FC Barcelona Fermín López se mostró "muy contento" con su actuación y con la victoria de su equipo (2-4) ante el Slavia Praga, acercando el 'Top 8' de la Champions, pero también muy preocupación por una posible lesión de Pedri.

"Sabíamos que era un partido difícil con el frío, el campo, ellos han apretado mucho, se nos ha puesto difícil. Hemos sabido remontar, luego remontar otra vez y hemos acabado bien el partido. Es muy difícil, te duelen los pies, las manos, pero no es excusa (el frío). Hemos hecho un buen partido y hemos conseguido la victoria", dijo en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press.

Fermín, autor de dos goles este miércoles en la fría Praga, fue elegido MVP del partido. "Intento aprovechar las oportunidades del míster, ayudar al equipo, hemos hecho un gran trabajo y nos lo merecíamos. Ojalá sean muchos más trofeos de MVP, muy contento y por la victoria sobre todo", apuntó.

Además, el jugador azulgrana destacó la importancia de sumar goles para una apretada lucha por el 'Top 8'. "Sabíamos que era importante (los goles), queríamos mantener la portería a cero, ha sido complicado, pero hemos conseguido la victoria", dijo.

"No he hablado con Pedri, ha notado una molestia en el isquio y veremos las pruebas a ver lo que es. Es muy duro que Pedri pueda estar lesionado, ojalá no y que sea poco, y le perdamos por poco tiempo porque le necesitamos", añadió sobre el canario.

Por otro lado, Fermín fue preguntado por el Mundial del próximo verano. "La intención es ir al Mundial, intento trabajar para estar ahí, en la selección. Es un sueño para mí y ojalá pueda estar", terminó.