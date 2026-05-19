Fermín, operado de la fractura en el pie derecho

Fermín López con el FC Barcelona - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El jugador del FC Barcelona Fermín López ha sido operado este lunes de la fractura del quinto metatarsiano del pie derecho, que le hará perderse el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, ha confirmado el club azulgrana.

Según desvela la entidad catalana, la intervención al centrocampista ofensivo 'culer' se realizó en el Hospital de Barcelona por el doctor Antoni Dalmau Coll y bajo la supervisión de los Servicios Médicos del club.

El Barça ha afirmado que el tiempo de recuperación se decidirá "en función de la evolución", aunque el andaluz, que fue sustituido al descanso del partido del domingo ante el Real Betis (3-1) en el Spotify Camp Nou, se perderá el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Fermín podría estar unos dos meses de baja.

Así, el azulgrana no podrá estar en la lista de 26 convocados que el seleccionador español de fútbol, Luis de la Fuente, ofrecerá el próximo lunes en el Espacio Movistar del Edificio Telefónica de Madrid. La cita mundialista comenzará el 11 de junio y concluirá el 19 de julio; España debutará el 15 de junio ante Cabo Verde en Atlanta (Estados Unidos).