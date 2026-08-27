Fernando Roig: "Tenemos que aprender de los errores de una mala temporada en Champions"

Archivo - Fernando Roig - Europa Press/Contacto/Maria Jose Segovia/Defodi Im

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Villarreal, Fernando Roig, se mostró expectante con esta temporada de la Champions después del sorteo celebrado este jueves con "muy buenos equipos", al tiempo que pidió a los suyos "aprender de los errores" del pasado curso.

"El año pasado no estuve en el sorteo, me ha gustado, nos han tocado muy buenos equipos, como es toda la Champions", afirmó en declaraciones a Movistar Plus, destacando los duelos en casa contra París Saint-Germain, Manchester United y Nápoles.

Además, Roig calificó de "partido bonito" el que disputarán en Anfield contra el Liverpool de Andoni Iraola, que se "encontrará" con un "amigo en los banquillos" como Iñigo Pérez, a la espera de conocerse el calendario el sábado. El 'Submarino' se medirá también a Dortmund, Fenerbahce, Sabah y Slavia Praga.

"Aprender del año pasado, hicimos una mala temporada de Champions, un solo punto. Este año tenemos que mejorar y aprender de los errores que cometimos el año pasado para hacer una buena Champions", terminó.