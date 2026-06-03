Ferran Torres y Pedro Porro estrenan los diseños de Under Armour x 424 en la concentración de España

El internacional del FC Barcelona Ferran Torres, junto a Pedro Porro, ha estrenado los diseños de Under Armour x 424 en la concentración de España previa al Mundial de fútbol en Estados Unidos, México y Canadá. - RFEF

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los internacionales Ferran Torres y Pedro Porro han estrenado los diseños exclusivos creados para ellos dentro de la colección Under Armour x 424 a su llegada a la concentración de la selección española de fútbol en Las Rozas (Madrid), donde preparan el próximo Mundial en Estados Unidos, México y Canadá.

Esta cápsula ofrece un primer adelanto de la próxima colaboración entre ambas marcas, cuya colección completa verá la luz en 2027. Ferran Torres apareció con una chaqueta de piel Under Armour x 424 diseñada a medida e inspirada en los colores de la selección española, combinada con una camiseta Under Armour x 424, unos vaqueros 424 y las botas Lycra Marathon Boots de la colección 424 Primavera-Verano 2026.

Por su parte, Pedro Porro lució una chaqueta de piel Under Armour x 424 personalizada con los colores de la selección, acompañada de unos pantalones de piel Under Armour x 424 y las zapatillas Under Armour HB-LO.

Under Armour se ha asociado con la firma de moda masculina de lujo 424, con sede en Los Ángeles (Estados Unidos), para desarrollar una colección cápsula inspirada en la icónica prenda de compresión baselayer de la marca.

La colaboración reinterpreta la característica costura raglán como un elemento estructural visible y distintivo presente en toda la colección.

La propuesta incluye 'looks' exclusivos para algunas de las principales figuras patrocinadas por Under Armour: ocho futbolistas que también competirán en el Mundial de este verano.

La cápsula también estará presente durante la Semana de la Moda de París, formando parte de la presentación de la colección 424 Primavera-Verano 2027. La propuesta fusionará la herencia deportiva y de alto rendimiento de Under Armour con la identidad creativa característica de 424 sobre la pasarela parisina.