La FIFA critica "los intentos de socavar el mandato democrático" de Infantino

Gianni Infantino en la ceremonia del nuevo presidente de Colombia Abelardo de la Espriella - Andres Moreno / Xinhua News / Europa Press / Conta

MADRID 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La FIFA denunció y criticó el "esfuerzo coordinado y continuo para socavar a la FIFA y a su presidente" mediante acusaciones, insinuaciones o información errónea, un Gianni Infantino que fue elegido de manera democrática y continúa "ejerciendo su mandato".

"En consonancia con las recientes declaraciones de la CONMEBOL y la CAF, así como con las conversaciones mantenidas con las federaciones miembro y las confederaciones de la FIFA de todo el mundo, la FIFA no apoyará, facilitará ni tolerará ningún proceso relacionado con la elección del presidente de la FIFA que sea incompatible con los Estatutos de la FIFA, los procedimientos democráticos y el marco de gobernanza establecido", dice la FIFA.

En un contundente comunicado, el organismo que rige el fútbol mundial critica el "escrutinio" que entiende fuera de la legalidad y recuerda que Infantino fue elegido de manera de democrática. "El presidente de la FIFA fue elegido democráticamente por las federaciones miembro de la FIFA y continúa ejerciendo su mandato", apunta, haciendo mención al acoso contra la organización.

"Es cada vez más evidente que existe un esfuerzo coordinado y continuo por parte de algunos para socavar a la FIFA y a su presidente. Quienes no cuentan con el apoyo de las federaciones miembro de la FIFA no deberían intentar conseguir, mediante acusaciones, insinuaciones o información errónea, lo que no pueden conseguir a través de los procesos democráticos establecidos por la FIFA", explica.

"La cobertura reciente ha incluido afirmaciones sin fundamento y acusaciones manifiestamente falsas sobre la FIFA y su presidente. Las especulaciones y las insinuaciones no deben presentarse como hechos, y repetir una acusación no la convierte en verdadera. La FIFA acepta de brazos abiertos el escrutinio legítimo. El escrutinio no da el derecho a distorsionar hechos, difundir alegaciones sin sustento o inventar distracciones diseñadas con el fin de socavar el progreso. Cuando las noticias sean imprecisas o engañosas, la FIFA les hará frente de manera directa y con vigor", añade.

Con el apoyo dividido, en especial con la UEFA en contra pero también con figuras importantes del fútbol y distintas Federaciones, Infantino no se plantea dimitir después de su fallida propuesta llamada FIFA Forward Enterprise (FFE): privatizar el Mundial.

"El presidente de la FIFA le ha dedicado más de 30 años de su vida profesional al fútbol europeo y de todo el mundo, un tiempo en el cual ha contribuido a un cambio significativo en el deporte y, en particular, a expandir el acceso, los recursos y las oportunidades en el fútbol de todo el mundo. El cambio, inevitablemente, supone un desafío a intereses establecidos, pero la disconformidad con el cambio no puede justificar los intentos de socavar el mandato democrático del presidente de la FIFA o la institución para la cual fue elegido para liderar", apunta la FIFA.

"La obligación de la FIFA es para con las 211 federaciones miembro y para con el fútbol en todo el mundo. No nos distraerán o desviarán de nuestro rol de fortalecer la organización, cumplir con nuestras federaciones miembro y continuar el trabajo para que el fútbol sea verdaderamente global. Por medio del presidente de la FIFA y la administración de la FIFA, nuestro foco sigue firme en esa misión, y tenemos más determinación que nunca para cumplirla", termina.